Historiens største børsnotering stoppet

Shanghai-børsen har stoppet og utsatt Ant Groups doble børsnotering på Shanghai- og Hongkong-børsene.

Det var den kinesisk-engelske avisen Global Times som først omtalte saken på Twitter.

Mandag ble Jack Ma, konsernsjef for Ant Group og tidligere Alibaba, kalt inn til ekstraordinært møte av regulatoriske myndigheter i Shanghai.

#BREAKING : Shanghai Stock Exchange suspends Ant Group's IPO. pic.twitter.com/E2saueiyzt — Global Times (@globaltimesnews) November 3, 2020

Resultatet av møtet ble at børsen valgte å diskvalifisere Ant fra å noteres, bare to dager før det opprinnelig var planlagt at selskapet skulle gå på børs. Det skal være endringer i regelverket som har sørget for at selskapet ikke lenger oppfyller kravene til å gå på børs.

Beskjeden kommer etter kinesiske regulatoriske myndigheter advarte om at Jack Mas selskap vil møte ekstra granskning og må følge samme restriksjoner hva gjelder kapital og giring, som banker.

Hangzhou-baserte Ant har blitt verdens mest verdifulle teknologi-startup, og det var ventet at børsnoteringen skulle bidra med å hente inn 34,4 milliarder dollar, eller 323 milliarder kroner.

Noteringene på både Hongkong- og Shanghai-børsene ble vesentlig overtegnet av både store og små investorer. 76 milliarder aksjer var ønsket tegnet – hele 284 ganger flere enn antall aksjer som er utstedt.

Handelen skulle startet 5. november, men er nå utsatt på ubestemt tid.