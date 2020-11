dette vil påvirke oslo børs

Av førhandelen til IG Trading stiger Oslo Børs med 0,21 prosent. Analytiker Roger Berntsen i Nordnet tror hovedindeksen åpner ned 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [-0,7, 0,1] prosent.

Olje

Oljeprisen fikk en ruglete start på uken, men brent-oljen gjorde et byks til over 40 dollar fatet tirsdag og har stort sett holdt seg i det sjiktet.

Onsdag morgen er brent-oljen opp 1,20 prosent til 40,65 dollar fatet, mens WTI-oljen er opp 2,42 prosent til 38,57 dollar.

Utfallet av presidentvalget kan også spille en rolle for oljeprisutviklingen fremover og analysesjefen for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, mener at den nye presidenten representerer et retningsvalg.

«Trump/Biden er i stor grad et valg mellom fossilt eller fornybart», skriver han i en oppdatering tirsdag.

Hvor sterkt momentumet blir den ene eller andre veien, vil i stor grad avhenge av hvem som tar Senatet. Vinner Demokratene Det hvite hus, Senatet, så vel som Representantenes Hus, vil USA gi full gass mot karbonnøytralitet og være fullt tilpasset klimakreftene i EU og Kina.

Asia

I Japan stiger Nikkei 2,10 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,44 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,06 prosent, og CSI 300 klatrer 0,55 prosent. Hang Seng i Hongkong er opp 0,21 prosent.

I Sør-Korea klatrer Kospi 0,57 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia derimot er ned 0,07 prosent. Straits Times i Singapore stiger 0,90 prosent.

Wall Street

Det var fest på New York-børsene før valgnatten ble sparket i gang og alle de tre toneangivende indeksene endte kraftig i pluss. Spesielt bankaksjer var i vinden.

Dow Jones er stengte opp 2,06 prosent til 27.478,72 poeng, mens Nasdaq og S&P 500 endte opp henholdsvis 1,85 og 1,78 prosent.

Det var full trøkk i bankaksjene tirsdag. Goldman Sachs og Citigroup klatret henholdsvis 4,1 og 3,1 prosent, mens Wells Fargo og Bank of America endte opp 0,9 og 2,5 prosent. Morgan Stanley steg 3,7 prosent.

Sevens Report-gründeren, Tom Essaye, påpeker at festen ikke nødvendigvis fortsetter hvis valget drar ut i lengden.

«Til slutt vil markedene ha klarhet og den største trusselen mot aktiva denne uken er et omstridt valg, så hvis valgkampen er jevn nok, kan det bidra til å stanse eller forlenge tellinger. Da kan man forvente en reversering av dagens rally», skriver han i et notat, melder CNBC.

Hovedindeksen

Hovedindeksen gikk opp 0,71 prosent til 829,36 poeng tirsdag. Det ble omsatt aksjer for 3,8 milliarder kroner.

Aker Carbon Capture la frem sin første kvartalsrapport tirsdag. Røkke-selskapet omsatte for 5,6 millioner kroner i tredje kvartal, og endte med en negativ EBITDA på 12,6 millioner kroner. Selskapet hadde en kontantbeholdning på 493 millioner kroner. Aksjen gikk 14,76 prosent til 8,55 kroner.

Verst gikk det med SAS som raste 34,97 prosent til 0,99 kroner.

Dette skjer i dag - onsdag

Resultat pr. 3. kv.:

Mowi: Kl. 06.30, webcast kl. 08.00

Multiconsult: Kl. 07.00, Felix Konferansesenter kl. 08.30, webcast

Gaming Innovation Group: Kl. 10.00 livestream

GC Rieber Shipping

Makro:

Norge: Eiendom Norge boligpriser oktober, kl. 11.00

Japan: Referat fra pengepolitisk møte, kl. 01.50

Kina: Caixin PMI tjenester oktober, kl. 02.45

Spania: Markit PMI sammenstilt oktober, kl. 09.15

Italia: Markit PMI sammenstilt oktober, kl. 09.45

Frankrike: Markit PMI sammenstilt oktober, kl. 09.50

Tyskland: Markit PMI sammenstilt oktober, kl. 09.55

ØMU: Markit PMI sammenstilt oktober, kl. 10.00

Tyskland: VDMA maskinordrer september, kl. 10.00

UK: Markit PMI sammenstilt oktober, kl. 10.30

ØMU: PPI september, kl. 11.00

USA: ADP privat sysselsetting oktober, kl. 14.15

USA: Handelsbalanse september, kl. 14.30

USA: Markit PMI sammenstilt oktober, kl. 15.45

USA: ISM tjenester september, kl. 16.00

Annet:

Multiconsult: Kapitalmarkedsdag, Felix Konferansesenter, kl. 08.30-11.30, webcast

Norge: SSB ukentlig lakseeksport, kl. 08.00

Norge: Vannmagasinstatistikk, kl. 13.00

USA: DOE ukentlige oljelagertall, kl. 16.30

Utenlandske:

Danske Bank, Qualcomm, Sampo, Vestas, Zalando