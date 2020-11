Arctic Securities jekker opp kursmålet i REC med 15,5 kroner

Arctic Securities oppgraderer anbefalingen på REC-aksjen til kjøp fra tidligere hold og jekker opp kursmålet med 15,5 kroner til 19 kroner, fra tidligere 3,5, melder TDN Direkt.

Meglerhuset fokuserer på de to nylige partnerskapene som kan legge grunnlaget for oppstart av anlegget i Moses Lake. Det tror meglerhuset vil kunne føre til produksjon ved årsslutt i 2022. I tillegg trekker det frem at underliggende trender rundt karbon og elektrifisering er godt nytt for REC.

På mandag oppjusterte også meglerhuset Kepler Cheuvreux kursmålet på aksjen fra 4,20 kroner til 10,0 kroner, og beholdt samtidig hold-anbefalingen. Det trakk frem at oppjusteringen gjenspeiler lavere gjeld, samt at selskapet har gjennomført en emisjon. Emisjonen i midten av oktober ble gjort til en kurs på 10,80 kroner, og ble «betydelig overtegnet».

Kepler Cheuvreux mener en bærekraftig oppstart av Moses Lake-anlegget kan rettferdiggjøre et kursmål som er 2-3 ganger høyere, men påpeker at mange spørsmål må besvares før de kan være villige til å inkludere dette i kursmålet.

REC-aksjen har skutt i været og er så langt i år opp 317,85 prosent til 11,19 kroner.