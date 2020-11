Opptellingen i det amerikanske presidentvalget er i full gang og i skrivende stund leder Joe Biden med 220 valgmenn, mot Donald Trumps 213 valgmenn. Det er likevel svært usikkert hvem som går av med seieren og får fire år i Det Hvite Hus.

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, påpeker i sin morgenkommentar onsdag at det for den langsiktige investoren er verdiskapningen fremover som betyr noe.

«Mange investorer brukte gårsdagens til å hamstre aksjer etter å ha gjort det motsatte i opptakten til valget. Når det er sagt, for den langsiktige investor er det selskapenes langsiktige verdiskapning som betyr noe, ikke hvem som til enhver tid er president», skriver han.

«Økte svingninger i opptakten til presidentvalg bør ikke sammenlignes med økt risiko», legger Berntsen til.

Nordnet-analytikeren tar også opp oljeprisen i morgenkommentaren og peker på at de fundamentale forholdene i oljemarkedet, på grunn av Covid-19 situasjonen, er ventet å bli adressert av de store oljeprodusentene (OPEC+) når de møtes 30. november.

«Det spekuleres i at OPEC-landene og Russland, vil kutte ytterligere for å demme opp for videre prisfall», skriver Berntsen.

«OPEC+ skulle i utgangspunktet øke produksjonen med to millioner fat i 2021, men gitt at utsiktene har endret seg vesentlig vil denne strategien med stor sannsynlighet skrotes», legger han til.