Pareto Securities hever kursmålet på Røkke-aksje

Pareto Securities høyner kursmålet på Aker Solutions-aksjen til 13 kroner, fra tidligere ni, og hever anbefalingen til kjøp fra tidligere hold, melder TDN Direkt.

Meglerhuset mener selskapet har gått under radaren etter at det skilte ut Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind, og at de to selskapene har fått all oppmerksomhet. I tillegg blir ikke effektene fra fusjonen med Kværner verdsatt høyt nok, ifølge Pareto.

Det tror fortsatt at eksponeringen mot fornybart vil øke og ser en positiv risikoprofil i selskapet, ifølge TDN Direkt.

Utviklingen for Aker Solutions-aksjen har ikke vært av det positive slaget og den er ned 51,97 prosent så langt i år til 9,865 kroner.