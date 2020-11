Pål Ringholm, analysesjef for kreditt i SpareBank 1 Markets, har tidligere vært klar på at investorene har både ønsket og priset inn en stor blå bølge.

Språkbildet refererer til en seier til de blå i USA – demokratene. Dersom Joe Biden går av med seieren vil aksjemarkedet stige merkbart i tiden fremover.

I løpet av natten har imidlertid alt blitt snudd på hodet etter at Trump har gått av med seieren i flere vippestater. Men ingenting er avgjort ennå.

– I går priste markedet inn at det var over 50 prosents sjanse for at den blå bølgen kom – altså at det blir Biden-seier, sier Ringholm til Finansavisen.

Vi kunne vente oss en stor tiltakspakke og lang rentetopp.

Men nå ser vi imidlertid store endringer i kapitalmarkedet gjennom renteutviklingen. Tiårsrenten i USA, som lå på 0,94 i går kveld, har falt drastisk i løpet av natten til 0,77.

– Renten har krasjet fullstendig! Det er bye bye til the big blue wave, sier Ringholm.

Analysesjefen påpeker imidlertid at dette kan være positivt for andre type aksjer – for eksempel i teknologisektoren. Selskapene slipper store inngripen i regulering, skatteøkning og høyere rente.

