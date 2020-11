dette vil påvirke oslo børs

Av førhandelen til IG Trading stiger Oslo Børs med 0,5 prosent. Oljeprisen faller, Asia viser motstand og Wall Street hadde en sterk dag i går.

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner flatt, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,2] prosent. Aker og Nel i fokus på grunn av resultater.

Olje

Oljeprisen har vært særs volatil den siste tiden. Det er flere aspekter som påvirker, men hovedsakelig er det valg i USA og økt coronasmitte som tynger.

Torsdag morgen er brent-oljen ned 2,1 prosent til 40,36 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 2 prosent til 38,33 dollar.

Ifølge Ruters vurderer oljekartellet Opec og Russland nye kutt i oljeproduksjonen tidlig til neste år for å styrke oljemarkedet. Opec og deres samarbeidsland med Russland i spissen, skal etter planen kutte produksjonen med rundt 2 millioner fat pr. dag, fra 7,7 millioner fat om dagen i januar til neste år.

Asia

I Japan stiger Nikkei 1,40 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,23 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,83 prosent, og CSI 300-indeksen klatrer 1,02 prosent. Hang Seng i Hongkong er opp 2,56 prosent.

I Sør-Korea styrkes Kospi 2,07 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 1,28 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 2,29 prosent.

Investorene har fremdeles fokuset rettet mot valgthrilleren i USA.

Wall Street

Selv om valgresultatet ikke er klart ennå, steg det amerikanske aksjemarkedet kraftig, ledet av teknologiaksjer.

Teknologitunge Nasdaq ledet an med en oppgang på 3,85 prosent, etterfulgt av S&P 500 og Dow Jones. De to sistnevnte stengte opp henholdsvis 2,21 og 1,35 prosent.

– Jeg tror den største nyheten i markedet nå er at det ikke kommer til å bli en blå bølge, som generelt er støttende for markedet. Fremover tror jeg det vil handle mer om «policy» og FED, enn politikk, noe jeg tror er bra for markedet, sier Mike Lewis i Barclays til CNBC.

CNBC skriver at investorer beveger seg over i teknologiaksjer, siden avkastningen har vært høy der, og det har nærmest fått en status som en «trygg havn» i urolige tider.

I tillegg trekkes det frem at noen så potensialet for at republikanerne greier å holde fast i Senatet, siden en demokratisk kongress vil kunne gi høyere skatter, som vil tynge teknologisektoren.

«Det ser ut til at investorer kan være fornøyde med minst et halv brød (republikansk senat) og ingen skatteøkning, vel vitende om at de har en «Fed-put» hvis den finanspolitiske bistanden blir lavere fremover. Dette favoriserer vekstaksjer over verdiaksjer på kort sikt», skriver Stifel i Barry Bannister i et notat.

Hovedindeksen

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 1,47 prosent før den sluttet på 841,57 poeng. Det ble omsatt aksjer for 4 milliarder kroner.

Også her i Norge blir vi påvirket av valget i USA.

– Vi kan risikere at Trump ikke stoler på valgresultatet og ønsker å fintelle stemmene. Det er ikke noe noen ønsker seg og vil være negativt for markedet, sier Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea, til Finansavisen.

HydrogenPro , Rec og Mowi steg etter anbefalinger og kvartalsrapporter.

Dette skjer i dag – torsdag

Resultat pr. 3. kv.:

Aker: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 09.00

Nel: Kl. 07.00, Hotel Continental kl. 08.00, webcast

Odfjell: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Polaris Media: Kl. 07.00, webcast kl. 09.30

Prosafe: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Targovax: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

EMGS: Kl. 07.30, webcast kl. 10.00

Kid: Kl. 07.30, hos Pareto Securities kl. 09.00, webcast

SATS: Kl. 07.30, webcast kl. 08.30

Sikri Holding: Kl. 07.30, webcast kl. 08.00

Sandnes Sparebank: Kl. 10.00 webcast

Byggma, Idex Biometrics, Wilson

Makro:

Norge: Rentebeslutning, kl. 10.00

Japan: PMI tjenester oktober, kl. 01.30

Tyskland: Industriordrer september, kl. 08.00

Sverige: Industriproduksjon september, kl. 09.30

Sverige: BNP-indikator 3. kv., kl. 09.30

Sverige: Industriordrer september, kl. 09.30

ØMU: Detaljhandel august, kl. 11.00

ØMU: Driftsbalanse 2. kv., kl. 11.00

Storbritannia: Rentebeslutning, kl. 13.00

USA: Produktivitet 3. kv., kl. 14.30

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14.30

USA: Rentebeslutning, kl. 20.00

Annet:

Norbit: Ekskl. utbytte

Ocean Yield: Ekskl. utbytte

Norwegian Air Shuttle: Trafikktall oktober, kl. 08:00

PetroNor E&P: Webinar om driften, kl. 12.30

Nel: Q&A med analytikere ifm. Q3, kl. 15.30

FAO: Månedlig matprisindeks

USA: DOE ukentlige gasslagertall, kl. 16.30

Utenlandske:

Alibaba, ArcelorMittal, Bristol-Myers Squibb, CGG, Euronav, Lufthansa, Marathon Oil, Wizz Air