Tidligere NHST-sjef blir styreleder i Conta

Gunnar Bjørkavåg, som tidligere har vært konsernsjef i NHST Media Group og styreleder i Visma, blir ny styreleder i Ålesundsbedriften Conta. Conta har på ti år vokst fra å være en gratis fakturatjeneste, til å bli et komplett regnskapssystem med en rekke tilleggstjenester.

Til daglig jobber Bjørkavåg for Erik Must i Must Holding, som tidligere i år investerte i Conta. Der er Gunnar Bjørkavåg direktør for de digitale investeringene.

– Det er klart det er gøy å se at en Sunnmørsbedrift som Conta har lykkes så godt. Det blir spennende å være med på utviklingen videre, sier Bjørkavåg i en melding.