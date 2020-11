Amerikanske myndigheter har beslaglagt bitcoin for én milliard dollar knyttet til den kriminelle nettbaserte handelsplattformen Silk Road. Kryptovaluta-beslaget er ifølge det amerikanske justisdepartementet det største av sitt slag i byråets historie, melder CNBC.

Silk Road tillot blant annet folk å kjøpe og selge narkotika, samt andre ulovlige varer, og kjøperne kunne benytte bitcoin for å handle anonymt. Nettsiden ble stengt i 2013 og grunnleggeren, Ross Ulbricht, ble dømt til livstid i fengsel to år senere.

Denne uken plukket det London-baserte blockchain-analysefirmaet Elliptic opp en massiv bevegelsen av bitcoin. Selskapet rapporterte at 69.369 bitcoins - verdt omtrent én milliard dollar - hadde blitt flyttet ut av en bitcoin-lommebok, som hadde den fjerde høyeste saldoen av noen i verden.

Tom Robinson, medstifter og sjefsforsker av Elliptic, sa at bevegelsen av bitcoins «kan representere Ulbricht eller en Silk Road-leverandør som flytter pengene sine», men at det «virker usannsynlig at Ulbricht vil være i stand til å gjennomføre en bitcoin-transaksjon fra fengselet».

Amerikanske myndigheter klarte likevel å spore de ulovlige midlene og identifiserte 54 nye bitcoin-transaksjoner utført av Silk Road. Transaksjonene ser ut til å være inntekter fra den ulovlige aktiviteten etter at myndighetene kunne spore pengene til den bestemte adressen som så ut til å ha hacket bitcoin-midlene fra Silk Road.

Beslaget kan uansett være midlertidig. Myndighetene må legge frem saken for en dommer og bevise at transaksjonene er ulovlige.