Mot nedgang fra start på Oslo Børs

Av førhandelen til IG Trading synker Oslo Børs med 0,81 prosent. Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner ned 0,6 prosent eller innenfor intervallet [-0,8, -0,4] prosent.

Olje

Fredag morgen er brent-oljen ned 1,67 prosent til 40,06 dollar fatet. Det er rundt én dollar lavere enn ved stengetid på Oslo Børs torsdag.

WTI-oljen er ned 2,37 prosent til 37,87 dollar.

Den negative utviklingen i oljeprisen skyldes blant annet den kraftige økningen i antall smittetilfeller. Italia registrerte torsdag sitt høyeste antall nye smittetilfeller pr. dag, mens USA overgikk 100.000 smittetilfeller pr. dag i forrige uke.

I tillegg følger investorene nøye med på det amerikanske presidentvalget. Nåværende stemmetelling og prognoser antyder at republikanerne vil beholde kontrollen over det amerikanske senatet, mens demokratene vil oppnå et marginalt flertall i Representantenes hus, skriver Reuters.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,24 prosent, mens Topix-indeksen klatrer 0,52 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller derimot 0,75 prosent, og CSI 300 er ned 0,64 prosent. Hang Seng i Hongkong svekkes 0,29 prosent.

I Sør-Korea stiger 0,11 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,82 prosent, mens Straits Times i Singapore faller 0,25 prosent.

Wall Street

Børsene i New York dundret videre oppover på torsdag etter onsdagens opptur, og alle de tre toneangivende indeksene stengte i pluss.

Den brede S&P-500 steg 1,94 prosent til 3.510,41. Dow Jones stengte opp 1,95 prosent til 28.90,51. Teknologitunge Nasdaq steg på sin side 2,59 prosent til 11.890,93.

Børsene steg til tross for at en ny amerikansk president lar vente på seg og at antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd (jobless claims) steg mer enn ventet.

Antallet førstegangssøkende kom inn på 751.000 personer sist uke, som er litt flere enn ventede 735.000, ifølge Bloomberg. Uken før var det 758.000 jobless claims (revidert opp fra 751.000).

Hovedindeksen

Oslo Børs åpnet steg 0,41 prosent til 845,03 torsdag. Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 4,6 milliarder kroner.

Av de ti aksjene som steg mest var halvparten aksjer som er notert på Merkur Market, som snart bytter navn til Euronext Growth.

SAS åpnet ned og fortsatte ned helt frem til slutt torsdag. Aksjen har falt 58 prosent den siste uken og 74 prosent den siste måneden.

Kid kunne melde om kraftig resultathopp, og ble belønnet med en oppgang. Targovax hadde ingen inntekter i 3. kvartal, men kunne melde at de nå venter viktige tall i sine studier mot slutten av året.

Dette skjer i dag - fredag

Resultat pr. 3. kv:

Hexagon Composites: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

SpareBank 1 BV: Kl. 07.00, webcast kl. 12.00

Techstep: Kl. 07.00, audiocast kl. 10.00

Arcus: Kl. 08.00 webcast

SeaBird Exploration: Kl. 08.00 webcast

Navamedic: Kl. 08.30 webcast

Archer: Kl. 09.00 webcast/tlf

Akva Group: Kl. 10.00 webcast

Aprila Bank: Kl. 10.00 Teams

Goodtech, S.D. Standard Drilling

Makro:

Norge: Industriproduksjon september, kl. 08.00

Tyskland: Industriproduksjon september, kl. 08.00

USA: Arbeidsmarkedsrapport oktober, kl. 13.30

USA: Grossistpriser september, kl. 15.00

Annet:

Play Magnus: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 09.00

SAS: Trafikktall oktober, kl. 11:00

BerGenBio: Virtuell R&D-dag, kl. 13.00-15.30

Finnair: Trafikktall oktober, kl. 08.00

Baker Hughes: Riggtelling, kl. 19.00

Utenlandske:

NCC

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)