Torsdag ble nok en god dag på Wall Street og alle de tre toneangivende indeksene stengte i grønt territorium. Nok en gang var det IT-sektoren som ledet an.

«Tek-aksjene har steget betydelig i kjølvannet av presidentvalget, ikke på grunn av at Biden ser ut til å vinne, men fordi kongressen ser ut til å bli delt. En delt kongress kan tenkes å være positivt for IT-gigantene som over lengre tid har vært under presses fra politikerne på grunn av sine dominerende posisjoner», skriver Roger Berntsen i fredagens morgenkommentar.

Blant de største steg Apple 3,4 prosent, Microsoft 3,2 prosent og Amazon 2,5 prosent.

Gevinst i Asia og lavere stimulisannsynlighet

Det er blandet stemning på de asiatiske børsene fredag morgen norsk tid og Berntsen mener at mange investorer i Asia «valgte å sikre gevinster fredag etter de siste dagers oppgang».

Fed avholdt rentemøte torsdag og sentralbanksjefen Jerome Powell holdt renten uendret i intervallet null til 0,25 prosent. «Den økonomiske situasjonen i USA og resten av verden er vanskelig gitt Covid-19 situasjonen, derfor vil rentene bli liggende nær null i lang tid», mener Berntsen.

Nordnet-analytikeren mener også at sannsynligheten for en stor amerikansk stimulansepakke har minsket gitt utfallet av presidentvalget, noe som er negativt for oljemarkedet. På den positive siden falt oljelagrene i USA i forrige uke, som isolert sett er positivt for oljeprisen.