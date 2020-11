To analytikere anbefaler gull og bitcoin

HEDGE: To analytikere trekker frem gull og bitcoin som to interessante investeringsmuligheter nå. Foto: Dreamstime

– Gull, gull og gull er de tre favorittene til investeringsdirektør Quint Tatro i Joule Financials.

Svaret kom på et spørsmål til ham og teknisk analysesjef JC O'Hara i MKM Partners på CNBCs Trading Nation fredag, om hva som kan være en god hedge mot lave renter, mer stimulering av økonomien og utfallet av presidentvalget.

– Det er ikke noen tvil om at gull skal videre opp, sa Tatro videre og la til at her må man være nå for å få med seg oppsiden.

O'Hara trakk frem bitcoin, som han tror kan bli fantastisk i denne situasjonen. Og det han liker spesielt bra er at den han brutt over tidligere topp fra 26. juni 2019 på 13.764 dollar.

Han tror at bitcoin nå kan stige ytterligere 20 prosent i løpet av ukene som kommer..

– Bitcoin kan være bra i kjølvannet av valget og teknisk er den veldig sterk denne gangen, sa han.

O'Hara mener heller ikke at det er teknisk motstand nå før bitcoin kommer opp på nivåene fra desember 2017, da bitcoin så vidt var over 20.000 dollar på det høyeste.

Bitcoin har vært videre opp fredag, til 15.888 dollar, men korrigerer i skrivende stund litt ned til 15.483 dollar.

Gullprisen har vært svakt opp fredag, til 1.960,33 dollar.