Innfører skatt for overbetalte direktører

San Francisco har godkjent en ny skattelov som påfører selskaper med direktører som tjener mer enn 100 ganger av hva en normal arbeidstaker gjør en ekstra skatt på 0,1 prosent, melder NBC News.

Den nye loven, som kalles «skatten for overbetalte direktører», går under det offisielle navnet «Proposition L», og er et tiltak for å forsøke og lukke inntektsgapet mellom direktørene og vanlige ansatte.

100 ganger høyere inntekt gir skattepåslag på 0,1 prosent og deretter øker skatteregningen med 0,1 prosent pr. faktor 100. Det vil si at bedrifter som har toppledere som tjener 200 ganger mer enn en gjennomsnittlig arbeidstaker må betale 0,2 prosent ekstra skatt og så videre.

Loven innføres etter at den gjennomsnittlige kompensasjonen for toppledere øker i USA. En studie publisert av Economic Policy Institute fant at kompensasjonen for amerikanske konsernsjefer økte med 14 prosent i 2019 til 21,3 millioner dollar. Ledere tjener i gjennomsnitt dermed 320 ganger så mye som en typisk arbeidstaker.