Frykter ny resesjon - sentralbanken pumper inn penger

Full pandemi og en Brexit-prosess som har vart i mange år er en særdeles dårlig cocktail for Storbritannia. Krisestuasjonen har ført til at det er stor frykt for en ny resesjon og sentralbanken tar dermed grep og pumper nye 150 milliarder pund inn i den britiske økonomien. Det tilsvarer rundt 1.800 milliarder norske kroner.

I tillegg uttalte den britiske sentralbanken på torsdag at den vil holde styringsrenten uendret på rekordlave 0,1 prosent, og at den vil øke kjøpene av britiske statsobligasjoner til 875 milliarder pund, ifølge CNN.

På torsdag stengte også landet ned på nytt og restriksjonene medfører at folk bruker mindre penger. Sentralbanken mener det vil medføre at bruttonasjonalproduktet vil synke i fjerde kvartal.

I et forsøk på å dempe den negative effekten av nedstegningen for husholdninger og bedrifter, kunngjorde Storbritannias finansminister, Rishi Sunak, nylig at regjeringen vil utvide permisjons-programmet til mars 2021. Det betyr at regjeringen vil betale 80 prosent av lønnen til ansatte i bedrifter som tvinges til å stenge. Summen begrenser seg til 2.500 pund pr. arbeider pr. måned.

Sentralbanken forventer at økonomien vil synke med to prosent i fjerde kvartal og med 11 prosent for hele 2020.