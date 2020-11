Cannabis-rally etter Biden-seier

Fredag nøt cannabis-aksjer sin andre dag på rad i grønt på amerikanske markeder. Det følger av at markedene nå begynte å prise inn Biden som den 46. amerikanske presidenten - med Aurora Cannabis Inc. i spissen som var opp 56,1 prosent fredag, skriver Marketwatch.

Andre aksjer som Cronos Group (+16,2 prosent) og Akerna Group (+32,6 prosent) hadde også en sterk dag på børs.

Kamala Harris og Joe Biden har uttalt sin støtte for avkriminaliseringen av cannabis på et føderalt nivå. I dag lever over 111 millioner amerikanere i stater der cannabis er lovlig for alle voksne - noe som skjer etter at Arizona, New Jersey, Montana og Sør-Dakota alle gikk inn for lovlig cannabis den 3. november.

Det var nemlig ikke bare den neste presidenten, senatet og kongressen som var på valgseddelen i år. I statene nevnt ovenfor kunne den gjenge amerikaner stemme over om de ønsket at cannabis skulle være lovlig eller ikke.

I en analyse gjort av New Frontier Data kan en føderal cannabislegalisering føre til 130 milliarder dollar i økte skatteinntekter, samt skape over en million jobber.