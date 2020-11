Oslo Børs ventes kraftig opp fra start

Av førhandelen til IG Trading stiger Oslo Børs med 1,14 prosent. Valget av USAs nye president, Joe Biden, løfter børsene i Asia og oppgangen er ventet å smitte over på de amerikanske børsene, som er opp 1,6 prosent i førhandelen.

Den ferske presidenten holdt seierstalen natt til søndag norsk tid og brukte tid på å forsikre det amerikanske folket om at han skal forene nasjonen. Det er ventet at Biden vil bli langt mer forutsigbar for de finansielle markedene enn Donald Trump.

Olje

Mandag morgen er brent-oljen opp 2,07 prosent til 40,48 dollar fatet, mens WTI-oljen er opp 2,77 prosent til 38,17 dollar. Til sammenligning ble et fat brent-olje omsatt for 39,96 dollar ved stengetid på Oslo Børs fredag.

Forrige uke ble volatil for oljeprisen som på det meste var oppe i 41,50 dollar, og på det laveste var nede i 39,28. Urolighetene har blant annet vært knyttet til usikkerheten rundt presidentvalget, men med det avgjort er det håp for at den vil kunne stabilisere seg. Den siste måneden er brent-oljen ned 6,88 prosent og på ett år er oljeprisen ned hele 35,44 prosent.

Det som også bidrar positivt er at OPEC+ skaper et håp for stabilisering av oljeprisen, ved å åpne døren for å fortsette produksjonskuttet lengre enn planlagt.

Asia

I Japan stiger Nikkei 2,48 prosent, mens den bredere Topix-indeksen styrkes 1,64 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 1,97 prosent, og CSI 300-indeksen er opp 2,16 prosent. Hang Seng i Hongkong styrkes 1,65 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 1,40 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia legger på seg 1,75 prosent, og Straits Times i Singapore stiger 1,23 prosent.

Wall Street

Wall Street stengte til beste uken siden april, til tross for at de ledende indeksene forble på stedet hvil fredag.

Dow Jones stengte ned 0,24 prosent til 28.323,00 poeng.

S&P 500 krympet marginalt 0,03 prosent til 3.509,51 poeng.

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 0,04 prosent til 11.895,23 poeng.

Det er knyttet stor spenning til åpningen på New York-børsene mandag etter at det ble en svært gode uke forrige uke. Flere økonomer og eksperter mener at den ferske presidenten Joe Biden vil styre med en stødighet som mange lengter etter og at det kan føre til videre oppgang.

– Investorene har de siste fire årene vært en Twitter-melding unna store markedsbevegelser. Dette er ikke Bidens stil. Hvis det er usikkerhet vil det ta lengre tid for begivenhetene å utspille seg og de vil få et mer forutsigbart utfall, sier Ed Mills, politisk analytiker i Raymond James Financial, til CNN.

Handelskrigen har tidligere skapt turbulens på Wall Street og det har gjort det vanskelig for selskaper å bestemme hvor de skal produsere produktene sine.

– Da vi var i skyttergravene i tariffkrigen så vi markant volatilitet. Vi vil definitivt se en mer tradisjonell tilnærming til styremåte. Det kan dempe volatiliteten dag til dag, sier Kristina Hooper, sjefstrateg i Invesco.

Hovedindeksen

Hovedindeksen på Oslo Børs endte opp 0,08 prosent til 845,72 fredag. Det ble omsatte aksjer og egenkapitalbevis for 3,3 milliarder kroner og 10 av de 20 mest omsatte aksjene steg.

Etter en svak periode var oppdrett tilbake i støtet. Bakkafrost og Salmar steg mest av de 20 mest omsatte, til henholdsvis 586 og 496 kroner, fulgt av Mowi som steg på en positiv analyse til 158,55 kroner.

Oljeprisen falt fredag og Equinor gikk samme veien til 123,90 kroner, men ble dagens mest omsatte. Aker BP falt også med oljeprisen, til 154,40 kroner.

Av førhandelen til IG Trading ser det lyst ut fra start på Oslo Børs mandag, med en oppgang på 1,14 prosent.

Dette skjer i dag - mandag

Makro:

Japan: Referat fra rentemøte, kl. 00.50

Tyskland: Handels- og driftsbalanse september, kl. 08.00

Annet:

Aker: Ekskl. utbytte

REC Silicon: Ekstraordinær generalforsamling, Hotel Continental, kl. 16.30

Utenlandske:

Infineon, McDonald’s

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)