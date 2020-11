– På enkelte områder kan Biden bruke presidentordre

Joe Biden blir USAs 76. president og utfordringene står i kø for den påtroppende presidenten. Det ligger blant annet an til at det republikanske partiet vil beholde et knapt flertall i senatet, og en delt kongress vil bety at Biden må bruke mye krefter på å finne kompromissmuligheter med republikanerne.

«En stor ny stimulansepakke står høyt på agendaen og viktige beslutninger i den økonomiske politikken må gjennom begge kamre. Med et republikansk flertall i Senatet, vil pakken antakelig bli en god del mindre enn det demokratene ønsker. Biden gikk dessuten på valg på høyere skatt for næringslivet, og det kommer ikke til å skje med en delt kongress. Han får mindre spillerom til å prioritere satsningsområder som infrastruktur, ren energi, helse og utdanning», skriver Knut A. Magnussen, seniorøkonom i DNB Markets i mandagens morgenrapport.

Kamre og presidentordre

Selv om mange beslutninger må igjennom begge kamrene, så har den sittende presidenten større spillerom og beslutningsmakt i enkelte saker.

«Biden kan bruke presidentordre på noen områder. Det betyr at han raskt kan reversere beslutninger som Trump har iverksatt på samme måte, for eksempel å melde USA inn i igjen i Parisavtalen», skriver Magnussen.

Seniorøkonomen legger til at Biden også kan foreta justeringer i handelspolitikken, men at han ikke venter noen oppmykning i forholdet til Kina.

Positiv reaksjon

Det er bred oppgang på de asiatiske børsene mandag og oppgangen ventes å smitte over på de amerikanske børsene, som er opp 1,6 prosent i førhandelen.

Arbeidsledigheten i USA fortsatte å bedre seg i oktober og nedgangen var vesentlig større enn ventet. Den toppet seg på 14,7 prosent i april, men har nå kommet ned i 6,9 prosent.

«Fortsatt er det et stykke ned til førkrisenivået på 3,5 prosent, men likevel fremstår nedgangen som overraskende sterk», påpeker Magnussen i morgenkommentaren.