Futures indikerer rally på New York-børsen

Litt over to timer før handelen tar til stiger Dow Jones futures 5,1 prosent, S&P 500 futures er opp 3,5 prosent mens Nasdaq futures er opp 1,3 prosent.

Pfizer og BioNTech skal ha utviklet en coronavaksine som er 90 prosent effektiv i å hindre covid-19-infeksjoner. Foreløpige resultater viser at pasientene var beskyttet mot sykdommen syv dager etter den andre av to doser ble gitt, og 28 dager etter den første, ifølge foreløpige resultater.

– Dette er en stor dag for forskning og menneskeheten. De første resultatene fra fase 3-studien i vaksineforsøket viser initielle beviser for vaksinens evne til å motvirke covid-19, sier konsernsjef Albert Bourla i Pfizer.

Futures indikerer at Pfizer-aksjen hopper 11,9 prosent til 40,74 dollar mens det er ventet at BioNTech stiger 22,9 prosent til 113,10 dollar.

Nyheten bidrar også til solide kursutslag på børsene i Europa samtidig som oljeprisen stiger. Et fat Nordsjøolje omsettes nå for 42,80 dollar, opp 7,9 prosent mens WTI-oljen omsettes for 40,55 dollar, opp 8,5 prosent.

«Forutsigbarhet og stimulanser er hva markedene gleder seg over, men bortsett fra det er det ikke mye for oljemarkedet å feire etter Biden-seieren», skriver analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, i en oppdatering mandag.