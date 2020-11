Storebrand investerer titalls milliarder i nytt klimafond

Jan Erik Saugestad, konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand og administrerende direktør for Storebrand Asset Management. Foto: Storebrand

Storebrand går sammen med to av Danmarks største pensjonskasser, PKA og PenSam, og kommiterer seg til 45 milliarder kroner i et nytt klima- og infrastrukturfond, fremgår det av en pressemelding fra selskapet tirsdag.

Fondet blir et av de største av sitt slag i Norden.

– Dette markerer starten på vår satsning innenfor infrastruktur som investor og kapitalforvalter, og gjør det mulig for oss å bidra ytterligere til det grønne skiftet, sier Jan Erik Saugestad, konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand og administrerende direktør for Storebrand Asset Management.

Det nye fondet etableres og forvaltes av AIP Management som er PKA, PenSam og Storebrand Asset Managements felles investeringsselskap, som allerede investerer mer enn 30 milliarder kroner iblant annet vindmølle- og solcelleparker på vegne av PKA og PenSam.

Storebrand går inn i AIP Management som den første investoren utenfor Danmark, samtidig som at de eksisterende investorene øker investeringene med 50 prosent.