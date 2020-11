Aksjemarkedene i Europa og USA gikk nærmest av hengslene mandag etter at det kom svært positive vaksinenyheter fra Pfizer og BioNtech. Oslo Børs endte opp 4,43 prosent, Dow Jones steg nærmere tre prosent, S&P gikk opp 1,2 prosent, mens Nasdaq endte ned 1,53 prosent.

Oppturen var spesielt stor for selskapene som er hardest rammet av pandemien. Cruise- selskapene Carnival og Royal Caribbean Cruises steg henholdsvis 39,3 -og 28,8 prosent. Wynn Resorts (+27,8%), United Airlines (+19,1%) og American Airlines (+15,2%) steg også betydelig.

«Mandagens vaksinenyhet har endret investorsentimentet betydelig», skriver Nordnet-analytiker Roger Berntsen i morgenkommentaren tirsdag.

Mandagens børsopptur har smittet over på de asiatiske markedene, som stiger tirsdag morgen.

«De asiatiske børsene har klart seg relativt bra den senere tid da smittesituasjonen i regionen er under kontroll. Uansett, for verdensøkonomien er det alfa og omega å komme i kapp med pandemien som har herjet siden i mars», skriver Berntsen.

Oljerelaterte selskaper reagerte også positivt på nyheten og av de store steg blant annet Exxon Mobil 10 prosent, mens Chevron la på seg 11,6 prosent.

Nordnet-analytikeren påpeker at det er for tidlig å si noe om konsekvensene på kort sikt.

«Det er for tidlig å si noe om konsekvensene av en vaksine for markedet på kort sikt. På lengre sikt derimot, vil en vesentlig del av etterspørselsfrafallet fra Covid-19 komme tilbake igjen. Flyindustrien er i så måte en av de viktigste etterspørselsdriverne for olje», skriver han.