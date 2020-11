Flere meglerhus høyner kursmålet: –Tallene var knallsterke

Tirsdag la IT-konsulentselskapet Bouvet frem sine kvartalstall – tall som slo analytikernes forventninger. Det får flere meglerhus til å høyne kursmålet.

Kepler Chevreux tror fjerde kvartal vil bringe lavere kostnader og mindre uro rundt etterspørselen. Meglerhuset mener at Bouvet fortjener en høyning av kursmålet fra 660 til 730 kroner og fastholder kjøpsanbefalingen.

– Tallene var knallsterke, og godt over våre allerede høye forventninger. Bouvet fortsetter å overraske på kvaliteten på omsetningen og på kostnadsfleksibiliteten de har vist oss, sier Emil Johannessen, analytiker i Kepler Chevreux.

HØYNER KURSMÅLET: Emil Johannessen, analytiker i Kepler Cheuvreux. Foto: Kepler Cheuvreux

– Fornøyde ansatte

Bouvet har ansatt 105 nye mennesker i løpet av det siste året, noe Johannesen trekker frem som viktig.

– Den største risikoen fremover er å fortsette å sikre seg nok kvalifiserte ansatte for å bygge videre skala. Heldigvis har Bouvet kanskje noen av de mest fornøyde ansatte, og en ansattfokusert strategi som har vist seg å fungere svært godt, sier Johannessen og legger til:

– Det som er viktigst på sikt å er å følge med på kulturutviklingen. At den ansattfokuserte strategien fortsetter og at evnene til å sikre seg flere og ansatte gjennom å være en attraktiv arbeidsplass.

Handles til rabatt

Meglerhuset ABG Sundal Collier mener også at selskapet fortjener en kurshøyning, og oppjusterer kursmålet sitt fra 600 til 650 kroner pr. aksje. Grunnlaget for kurshøyningen er at Bouvet handles lavt i forhold til sammenlignbare selskaper.

Bouvet har hatt en enorm opptur på børs, og har gått fra 386 kr pr. aksje ved nyttår, til i dag hvor aksjen handles for 655 kroner. Det tilsvarer en økning på 73,5 prosent så langt i år. Selskapet har altså allerede nådd ABGs kursmål.