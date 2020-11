Venter nedtur fra start på Oslo Børs

Av førhandelen til IG Trading faller Oslo Børs 0,4 prosent. Oljeprisen stiger, børsene faller i Asia, mens Wall Street hadde en sterk dag i går.

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner åpner ned 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,4, 0] prosent. SalMar, Veidekke, Olav Thon Eiendomsselskap, Subsea 7, Fjorkraft mfl. i fokus etter kvartalstall.

Olje

Brent-oljen var tidlig torsdag morgen opp 0,6 prosent til 43,92 dollar fatet. WTI-oljen klatrer 0,5 prosent til 41,61 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 42,46 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Algeries energiminister sa onsdag at OPEC kan fortsette de eksisterende produksjonskuttene på 7,7 millioner fat per dag inn i 2021, eller til og med utvide kuttene dersom det er nødvendig.

I utgangspunktet var det i januar planlagt en økning i produksjonen på 2 millioner fat per dag, hvilket investorene nå priser inn ifølge analytikere.

– Det er gode nyheter, ingen tvil om det. Men det vil ta tid før vaksinene blir rullet ut og derfor vil det ta tid før etterspørselen blir positivt påvirket, sier Lachlan Shaw, sjef for handelsvarer i National Australia Bank.

Børsfall i Asia

I Japan stiger Nikkei 0,03 prosent, mens den bredere Topix-indeksen faller 0,7 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller 0,2 prosent, mens CSI 300 er opp 0,07 prosent. Hang Seng i Hongkong faller 0,2 prosent.

I Sør-Korea faller også Kospi 0,5 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,5 prosent, mens Straits Times i Singapore faller 0,3 prosent.

Nyhetene om en vaksine mot coronaviruset har fått seg en knekk etter at det er økende uro over logistikkutfordringene forbundet med å få vaksinen ut i verden. I tillegg øker smittetallene i store deler av verden og nedstengninger gjør at Asia-markedene blir påvirket.

Comeback på Wall Street

Både mandag og tirsdag denne uken var det kraftig sektorrotasjon fra vekst- til verdiaksjer, som følgelig førte til kraftig fall for teknologitunge Nasdaq og tilhørende oppgang for Dow Jones.

Onsdag var det igjen troneskifte, hvor Nasdaq klatret 2 prosent til 11.786,43 poeng, mens Dow Jones endte ned 0,1 prosent. Den brede S&P 500-indeksen steg 0,8 prosent og stengte i 3.572,67 poeng.

Apple, Netflix, Facebook, Amazon, Alphabet og Microsoft klatret opp henholdsvis 3, 2,2, 1,5, 3,4, 0,6 og 2,6 prosent.

– Et brått makrosjokk som vi så denne uken kan løfte alle verdiaksjer en stund. Vi tror imidlertid at utsiktene for neste år må være mer nyanserte. Det er fortsatt større forventet vekst i de store teknologiselskapene, sier porteføljeforvalter Ingio Fraser-Jenkins i Bernstein til CNBC.

Hovedindeksen

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 1,2 prosent før den sluttet på 889,43 poeng. Det ble omsatt aksjer for 6,3 milliarder kroner.

Aksjonærene i Lerøy Seafood og Austevoll Seafood kunne trekke på smilebåndet onsdag.

I tredje kvartal 2020 fikk Lerøy Seafood et operasjonelt driftsresultat på 370 millioner kroner, mot 501 millioner kroner i samme periode i fjor. Selv om resultatet falt, var tallene bedre enn ventet.

– Restriksjoner i forbindelse med Covid-19-pandemien påvirker fortsatt etterspørselen etter sjømat, og i tredje kvartal har dette særlig påvirket inntjeningen i hvitfisk-segmentet, sier konsernsjef Henning Beltestad.

Aksjen gikk opp hele 12,5 prosent til 57,88 kroner.

Dette skjer i dag – torsdag

Regnskapsrapporter

OSLO BØRS

SalMar (kl 6.30),

FjordkraftT (kl 7.00),

Veidekke (kl 7.00),

OLT (kl 7.30),

Subsea 7(kl 8.00),

Ultimovacs(kl 8.00),

2020 Bulkers,

DOF,

JAEREN,

NTS

Euronext Growth

AASB-ME,

EPIC-ME,

IFISH-ME,

MNTR-ME,

MRCEL-ME,

SUNSB-ME

OSLO AXESS

ICE (kl 7.00),

OET

ØVRIGE NORDEN

Fingerprint Cards (kl 7.00)

ØVRIGE UTENLANDSKE

Cisco (etter USA-børsenes stengetid),

SFL Corporation

GENERALFORSAMLINGER

LSTSB-ME (kl 18.00),

ARCUS (ekstra),

NCC (extra)

PRESENTASJONER

FKRAFT: kvartalspresentasjon 8.00

ICE: kvartalspresentasjon 8.00

SALM: kvartalspresentasjon 8.00

VEI: kvartalspresentasjon 8.00

DOF: kvartalspresentasjon 8.30

MNTR-ME: kvartalspresentasjon 8.30

MRCEL-ME: kvartalspresentasjon 8.30

Fingerprint Cards: kvartalspresentasjon 9.00

NTS: kvartalspresentasjon 9.00

ULTIMO: kvartalspresentasjon 9.00

BRA-ME: kvartalspresentasjon 10.00

OLT: kvartalspresentasjon 10.00

SUBC: webcast oppdatering om teknikk- og virksomhetsutvikling 13.00

2020: kvartalspresentasjon 15.00

SFL Corporation: kvartalspresentasjon 16.00

KAPITALMARKEDSDAG

KOG

EKSKLUSIVE UTBYTTE

EQNR (USD 0,09)

MAKROSTATISTIKK

Norge: BNP september 8.00

Norge: renter i banker og kredittforetak september 8.00

Japan: maskinordre september 1.50

Norge: BNP 3.kv 8.00

Storbritannia: BNP 3.kv 8.00

Storbritannia: industriproduksjon september 8.00

Tyskland: KPI endelig oktober 8.00

SCB: KPI oktober 9.30

EMU: industriproduksjon september 11.00

USA: KPI oktober 14.30

USA: førstegangssøkende ledighetstrygd uketall 14.30

MAKRO ANNET

Olje: IEA månadsrapport 10.00

Olje: DOE ukentlig oljelagertall 17.00

ANNET

Gass: Ukentlig gasslagertall fra DOE 16.30