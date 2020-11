Verdens nest rikeste er nå en franskmann

Verdens nest rikeste er nå fra Frankrike og heter Bernard Arnault. Franskmannen, som blant annet er adm. direktør i LVMH, kan slå seg på brystet med en nettoformue på svimlende 137 milliarder dollar, tilsvarende 1.255 milliarder norske kroner, ifølge den oppdaterte listen fra Forbes.

Arnault går dermed forbi Bill Gates etter at formuen la på seg 7 milliarder dollar på mandag, siden aksjemarkedet tok av etter positive vaksinenyheter.

I løpet av de to siste ukene har franskmannens formue steget med rundt 16 milliarder dollar, ifølge beregninger fra CNBC. Summen er den samme som LVHM betalte for å kjøpe Tiffany.

Muligens lengre ned

På Forbes liste troner kun Jeff Bezos foran Arnault med en formue på 184 milliarder dollar. Franskmannen hadde også andreplassen i 2019, men falt ned på tredjeplass, bak Bill Gates, etter at LVHM-aksjene gikk på en smell i starten av pandemien. Gates står oppført med en formue på 119 milliarder dollar.

Forbes har den mest anerkjente oversikten, men er ikke den eneste som fører liste over rikingene. Bloomberg Billionaire´s Index har en annen måte å regne ut formuene på og der er Arnault nede på 5. plass, med en formue på 104 milliarder dollar. Der er han bak Bezos, Gates, Zuckerberg og Musk.

Til tross for milliardforskjellene viser begge listene at aksjemarkedet har vært svært solid for de rikeste milliardærene i 2020, til tross for pandemien. Formuene til verdens 500 rikeste har nemlig økt med 1,2 billioner dollar så langt i år.