DNB Markets: – Virkeligheten innhentet markedene i går

S&P 500, Dow Jones og Nasdaq så alle rødt i går, da USA hadde ny smitterekord onsdag. Magne Østnor, valutaanalytiker i DNB Markets, mener nå at virkeligheten, samt frykten for at pandemien kan gi varige skader for økonomien, har innhentet markedene.

«Det endrede fokuset i markedene bidro til at vi så et bredt basert aksjefall i går, på tvers av både regioner og sektorer», skriver Østnor i DNB Markets morgenrapport.

Heftig kronestyrking

Både EURNOK og USDNOK har falt om lag 55 øre fra starten av forrige uke frem til onsdag morgen. Fryktindeksen VIX nærmer seg 20 - et tall den ikke har vært på siden februar, og Østnor peker på at risikoviljen nå er i bedring.

«Den sterke sammenhengen mellom aksjemarkedet og kronen har vi mange eksempler på, og selv om vridningen fra teknologiaksjer til mer sykliske aksjer har betydd at amerikanske børser ikke har vist sterk oppgang hver dag, har risikoviljen generelt vært i bedring», skriver DNB Markets-analytikeren.

Balansere vaksinenyheter med smitte

Det virker som stemningen har snudd etter gårsdagen og kronen så en svekkelse på rundt 1 prosent. Østnor mener at svekkelsen kan skyldes at noen aktører sikret profitt, men påpeker at det er en viktig påminnelse om at markedets fokus er avgjørende for kroneutviklingen.

«Fremover skal markedet balansere vaksinenyheter med smitteutviklingen, og ingen av delene vil bli ensidig positivt eller negativt», skriver Østnor.

Valutanalytikeren retter blikket mot dagens forbrukertillitsundersøkelse fra USA, der deler av undersøkelsen er tatt opp etter presidentvalget. Den bør dermed fange opp deler av den siste smitteoppblomstringen, påpeker Østnor.