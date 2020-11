– Økonomien slik vi kjenner den kan være over

USA satte nok en urovekkende smitterekord på onsdag med 140.000 nye smittetilfeller. Pilene peker også feil vei i store deler av Europa, inkludert her hjemme. En vaksineutrulling kan ikke komme fort nok og den amerikanske økonomien tok et steg i riktig retning etter Pfizers positive nyheter mandag. Det vil uansett ta lang tid før USAs finansmarkeder har reist seg ordentlig igjen, og det er sentralbanksjefen Jerome Powell smertelig klar over.

«Vi er på vei tilbake, men mot en annen type økonomi. Den økonomien vi kjenner er trolig noe som tilhører fortiden», uttalte Powell under en paneldebatt avholdt av Den europeiske sentralbanken.

Powell trakk blant annet frem endringen i trender og hvordan folk i mye større grad enn før benytter teknologi, telekom og automasjon. Han mener det vil medføre varige effekter på hvordan folk lever og jobber.

Effektivitetstap

Sentralbanksjefen fokuserte blant annet på de som må møte opp fysisk på jobb og de som kan sitte på hjemmekontor under paneldebatten. Han mener at de som må møte opp fysisk bærer den største byrden under pandemien og at denne gruppen står for den største endringen i økonomien fremover.

«Medarbeidere som må møte opp fysisk, med overvekt av minoriteter og kvinner, er blant de som er hardest rammet av pandemien og mange har mistet jobben. Det kan føre til lavere effektivitet på lang sikt», uttalte Powell, ifølge CNN.



Arbeidsmarkedet er en viktig del av å få økonomien opp å gå igjen og Powell påpeker at selv med en vaksine, så vil det være en stor gruppe arbeidstakere som vil trenge hjelp for å komme seg inn på markedet igjen.