Pilene peker nedover fra start på Oslo Børs

Av førhandelen til IG Trading synker Oslo Børs med 0,31 prosent. Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror Oslo Børs åpner flatt eller innenfor intervallet [-0,2, 0,1] prosent.

Olje

Tirsdag morgen er brent-oljen opp 0,55 prosent til 44,14 dollar fatet, mens WTI-oljen er opp 0,60 prosent til 41,59 dollar.

Til sammenligning kostet et fat brent-olje 44,48 dollar ved stengetid på Oslo Børs mandag.

Nyheten om den nye Moderna-vaksinen mandag kom etter forrige ukes tilsvarende annonsering fra Pfizer og BioNTech, der det ble opplyst at deres vaksine var effektiv i omtrent 90 prosent av tilfellene. Oljeprisen reagerte umiddelbart rett opp. Noe av det samme skjedde på dagens nyheter fra Moderna, dog i mindre grad enn for en uke siden.

«Vaksine-euforien har allerede blitt priset inn tungt siden forrige uke, men et nytt botemiddel for Covid-19 viser at et storskala vaksinasjonsprogram, med tilstrekkelige mengder for den globale befolkninger, er noe nærmere nå», hevdet Rystad Energy-analytiker, Louise Dickson, ifølge Reuters.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,42 prosent, mens Topix-indeksen klatrer 0,16 prosent.

Shanghai Composite i Kina er ned 0,36 prosent, og CSI 300 synker 0,32 prosent. Hang Seng i Hongkong styrkes 0,12 prosent.

I Sør-Korea faller Kospi-indeksen 0,15 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,21 prosent, mens Straits Times i Singapore legger på seg 0,92 prosent.

Wall Street

Vaksinenyheter sendte de ledende indeksene på Wall Street oppover mandag. Den industritunge indeksen Dow Jones stengte til all-time high. Forrige toppnotering ble satt noen uker før coronapandemien meldte sin innmarsj.

Dow Jones stengte opp 1,60 prosent til 29.950,44 poeng.

S&P 500 steg 1,16 prosent til 3.626,91 poeng.

Teknologitunge Nasdaq Composite la på seg 0,80 prosent til 11,924.13 poeng.

Mandag plukket vaksinekonkurrenten til Pfizer og BioNTech, Moderna, opp ballen, og kunne melde om en effekt på rett over 94 prosent. Adm. direktør i Moderna, Stephane Bancel, kalte nyhetene en «game-changer». Børsene verden over reagerte svært positivt på nyheten, dog ikke like sterkt som forrige gang det kom vaksinenyheter fra Pfizer og BioNTech.

Moderna-aksjen stengte opp 9,6 prosent etter den positive nyheten.

Hovedindeksen

Da børsen stengte mandag sto hovedindeksen i 908,96 poeng, opp 1,90 prosent, og det ble omsatt aksjer for 6,5 milliarder kroner. Dette er første gang børsen stengte over 900 poeng siden 24. februar, da coronafallet var på sitt bratteste.

Hovedindeksen steg kraftig etter nyheten om et nytt vaksinegjennombrudd. Olje, sjømat og reise klatret, mens teknologi så rødt.

Equinor fulgte oljeprisen opp og steg etter det også ble klart at selskapet skal stokke om på strukturen og ledelsen. Aker BP klatret også på vaskinenyheten.

SAS nyter gode dager på børs etter én vaksinenyhet tar over for en annen, og mye tyder på at flyselskaper verden over endelig går en lysere tid i møte.

Øystein Stray Spetalens Arribatec Solutions falt tungt mandag til 2,60 kroner. Selskapet har gjort tre oppkjøp bare i november, og nedgangen kan se ut som en korrigering fra den voldsomme oppturen tidligere i november.

Videoselskapet Pexip falt også etter at Moderna lanserte sin vaksine mandag.

Dette skjer i dag - tirsdag

Resultat pr. 3. kv.:

Grieg Seafood: Kl. 06.00, webcast kl. 08.00

BerGenBio: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

EAM Solar: Kl. 07.00, Zoom kl. 11.00

Flex LNG: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 15.00

Link Mobility Group Holding: Kl. 08.00, webcast kl. 10.00

Eidesvik Offshore, Vaccibody

Makro:

Norge: BNP september, kl. 08.00

Norge: BNP 3. kv., kl. 08.00

Sverige: Industrilagre 3. kv., kl. 09.30

Sverige: Emitterte verdipapirer oktober, kl. 09.30

ØMU: Byggeproduksjon september, kl. 11.00

USA: Detaljhandel oktober, kl. 14.30

USA: Importpriser oktober, kl. 14.30

USA: Redbook detaljhandel, kl. 14.55

USA: Industriproduksjon oktober, kl. 15.15

USA: Lagre usolgte varer september, kl. 16.00

USA: NAHB boligindeks november, kl. 16.00

Annet:

Arendals Fossekompani: Ekskl. utbytte

Norsk Hydro: Ekskl. utbytte

Grieg Seafood: Kapitalmarkedsoppdatering ifm. Q3, kl. 08.00, webcast

Xplora Technologies: Presentasjon ifm. Merkur-notering, kl. 10.00

Yara: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 17.00

USA: API ukentlige oljelagertall, kl. 22.30

Utenlandske:

Easyjet, Home Depot, Walmart

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)