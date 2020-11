Mandag stod Moderna for store deler av den globale børsoppturen, etter at det slapp nyheten om en ny vaksine med dekningsgrad på 94,5 prosent. Moderna-aksjen steg 9,6 prosent på nyheten, mens konkurrentene Pfizer og BioNTech raste med henholdsvis 8,4 og 13,7 prosent.

«Sykliske selskaper, eller selskaper innenfor sektorene olje, industri og finans har reagerte mest positivt på vaksinenyhetene den siste uken, da dette er de som har blitt hardest rammet av Covid-19 pandemien», skriver Nordnet-analytiker Roger Berntsen i tirsdagens morgenkommentar.

Berntsen legger til at teknologiaksjene lagget på ny mandag etter at investorene fortsatte å ta gevinst for å vekte seg opp i andre industrier.

Økt oljeetterspørsel i Kina

Oljeprisen steg på ny i går etter Modernas positive vaksine nyheter. Tirsdag morgen er brent-oljen svakt ned med 0,05 prosent til 42,86 dollar fatet.

«Etterspørselen etter olje har falt ytterligere i Europa og USA grunnet innføring av strengere smittetiltak. I Kina derimot, er etterspørselen tilbake igjen over nivåene fra pre-Covid», skriver Berntsen.

Analytikeren legger til at det ligger i kortene at OPEC+ vil forlenge den eksisterende kuttavtalen for å sikre at oljemarkedet er i balanse inntil utrullingen av vaksiner starter.