DNB Markets: Nok en gang ble det jubel i aksjemarkedene

BØRSJUBEL: Knut A. Magnussen i DNB Markets er godt fornøyd med den siste tids vaksinenyheter. Samtidig minner han om at det vil ta tid før vi ser de økonomiske effektene. Foto: Are Haram

For andre gang på en uke bidro gode nyheter om coronavaksine til et løft i finansmarkedene mandag. I forrige uke kunne Pfizer/BioNTech informere at deres vaksine hadde en effektivitet på 90 prosent og denne uken uttalte Moderna at deres vaksine hadde en effektivitet på 94,5 prosent.

Jubel i aksjemarkedene

«Nok en gang ble det jubel i aksjemarkedene, men ikke like stor som forrige mandag. Når én vaksine viser høy effektivitet, er det ikke så overraskende at flere gjør det. Og spesielt ikke når de to er basert på samme teknologi (mRNA), som i dette tilfellet», skriver Knut A. Magnussen i en oppdatering fra DNB Markets.

Magnussen minner om at det er ytterligere fem vaksiner som er i fase tre og AstraZeneca ventes også å rapportere testresultater innen utgangen av året.

Økonomiske effekter

Samtidig vil det ta tid før utrullingen av vaksinene, gitt godkjenning, blir store nok til at vi vil se de økonomiske effektene. Utsatte grupper og helsepersonell vil bli prioritert i starten, noe som vil kunne lette presset på sykehuskapasiteten.

«Det kan redusere behovet for nye strenge tiltak ved nye runder med smitte. Trolig tar det likevel relativt lang tid før den økonomiske aktiviteten blir helt normalisert. Et vellykket resultat krever også at mange er villige til å la seg vaksinere», skriver Magnussen.

Selv om vaksinenyhetene er positive, understreker han at smittetallene fortsetter å forverre seg. I USA er man nå godt inne i den tredje bølgen, med sterk oppgang i smitte i alle regioner.