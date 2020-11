Airbnb har søkt om børsnotering

Airbnb leverte mandag inn søknaden for å noteres på Nasdaq med tickeren «ABNB», melder CNN.

Tilbake i september 2019 kunngjorde Airbnb at det ville gå offentlig i 2020, og i august i år opplyste selskapet om at det hadde levert de første papirene til US Securities and Exchange Commission.

Søknaden avslørte at utleieselskapet hadde et overskudd på 219 millioner dollar i tredje kvartal, med en omsetning på 1,34 milliarder dollar. Til sammenligning tjente selskapet 227 millioner dollar i samme periode i fjor med en omsetning på 1,65 milliarder dollar.

Airbnb velger å gå på børs til tross for at det i søknaden skriver at «vi forventer å se fortsatt nedgang i antall bestillinger og kanselleringer i inneværende kvartal i forhold til tredje kvartal».