Raskeste markedsbedring for Dow Jones på 30 år

Dow Jones er inne i en god periode og steg 5,74 prosent forrige uke. Mandag fortsatte oppgangen og indeksen la på seg 1,60 prosent. Oppgangen førte til ny all-time high siden 12. februar, med 29.950,4 poeng, mot 29.551,41 før pandemien slo til for fullt.

193 handelsdager er den raskeste markedsbedringen fra et fall på minst 20 prosent fra topp til topp siden april 1991. Da tok det 191 handelsdager å komme seg ut av bear-markedet, ifølge Dow Jones Market Data.

Et fall i markedet på minst 20 prosent omtales ofte som et bear-marked. 193 handelsdager er også imponerende få dager for indeksen å hente seg inn igjen ettersom gjennomsnittet ligger på 1.483 handelsdager.

Ikke alene

Dow Jones er ikke alene om å ha lagt bak seg en sterk uke. S&P 500 steg 3,35 forrige uke, mens Nasdaq la på seg 0,24 prosent. Oppgangen fortsatte mandag og de to indeksene klatret henholdsvis 1,16 og 0,80 prosent.

For den bredere S&P 500-indeksen tok det 126 handelsdager før den nådde en ny topp 18. august, den raskeste bedringen for indeksen noen gang. Nasdaq brukte kun 76 handelsdager før den nådde en ny topp 8. juni fra bear-markedet i mars. Det var den raskeste innhentingen siden mars 2009.

Dow Jones har klatret 60,5 prosent siden bunnen 23. mars, S&P 500 har steget nærmere 62 prosent, mens Nasdaq har klatret over 73 prosent.