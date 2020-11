Bitcoin til himmels - har ikke vært høyere på tre år

Kryptovalutaen Bitcoin har steget kraftig den siste tiden. I starten av november bikket den 15.000 dollar og tirsdag kveld passerte den 17.000 dollar, som er det høyeste siden 7. januar 2018.

Prisen på bitcoin har vært opp over 4 prosent de siste 24 timene og toppet seg på 17.030 dollar, ifølge nettstedet CoinDesk.

Bitcoin-eksperter fra nettstedet mener at den enorme stigningen i kryptovalutaen så langt i år, som er på 137 prosent, skyldes en rekke faktorer. Blant annet spiller myndighetenes finansielle støttepakker rettet mot Covid-19 positivt inn, samt at store investorer som Paul Tudor Jones og Stanley Druckenmiller har vist sterk interesse, melder CNBC.

«Gapet mellom kryptoverdenen og tradisjonelle finansinstitusjoner har minsket drastisk. Flere investorer ser potensiale i markedet for digital valuta», uttaler Charles Hayter, adm. direktør i CryptoCompare, til CNBC.

Krypto-tilhengere mener at Bitcoin har de samme egenskapene for sikre verdier som gull, som investorer ofte hamstrer i nedgangstider. De mener at fiskal- og monetær stimuli minsker apetitten for tradisjonelle valutaer som dollar.