Mot oppgang fra start på Oslo Børs

Av førhandelen til IG Trading stiger Oslo Børs med 0,06 prosent. Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner flatt, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,2] prosent.

Olje

Onsdag morgen er brent-oljen ned 0,25 prosent til 43,66 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 0,36 prosent til 41,28 dollar.

Til sammenligning kostet et fat brent-olje 43,53 dollar ved stengetid på Oslo Børs tirsdag.

Hiroyuki Kikukawa, direktør for forskning i Nissan Securities, forklarer at økte lagertall skaper frykt for en tregere innhenting i etterspørselen, og at det gjør at investorene selger.

– Det er stadig OPECs planer om å fortsette, eller kanskje til og med øke, produksjonskuttene i januar som bremser fallet, sier Kikukawa til CNBC.

Kikukawa ser WTI-prisen mellom 39 og 44 dollar per dag inntil OPEC holder sitt møte 30. november.

Asia

I Japan faller Nikkei 0,7 prosent, mens Topix-indeksen faller 0,5 prosent.

Shanghai Composite i Kina er opp 0,4 prosent, og CSI 300 faller 0,1 prosent. Hang Seng i Hongkong styrkes 0,2 prosent.

I Sør-Korea stiger Kospi-indeksen 0,3 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,5 prosent, mens Straits Times i Singapore legger på seg 0,3 prosent.

Wall Street

Det ble en liten dupp på Wall Street tirsdag etter mandagens opptur og alle de tre toneangivende indeksene stengte ned.

Dow Jones stengte ned 0,56 prosent til 29.783,75 poeng.

S&P 500 svekket seg 0,48 prosent til 3.609,60 poeng.

Teknologitunge Nasdaq Composite slanket seg 0,21 prosent til 11,899,34 poeng.

«Vi har akkurat hatt nye topper, så det er naturlig for markedet å ta en pust i bakken. Den svakt negative utviklingen preges også av de skuffende tallene for detaljhandelen», uttaler Chris Larkin, adm. direktør for handel og investeringsprodukter i E-Trade.

For flere av de store verdiaksjene pekte pilene nedover. Home Depot sank 2,54 prosent, Walmart gikk ned 1,64 prosent tross gode tall og JP Morgan Chase slanket seg 1,50 prosent.

Vaksineselskapene Pfizer endte opp 1,38 prosent, BioNTech svekket seg 5,01 prosent og Moderna sank 4,94 prosent.

Hovedindeksen

Oslo Børs falt marginale 0,08 prosent til 908,25 prosent tirsdag. Det ble omsatt aksjer for 5,2 milliarder kroner.

Tirsdagens største vinner bleStorm Real Estate , som hoppet 38,21 prosent til 6,80 kroner. Selskapet meldte tirsdag morgen at det kjøper KMC Properties for 1,1 milliarder kroner.

Grieg Seafoods kvartalsrapport viste et underskudd på 119 millioner kroner etter skatt, riktig nok over 150 millioner bedre enn samme tid i fjor. Aksjonærene satte ikke pris på tallen, og aksjen stengte tirsdag ned 5,89 prosent til 77,55 kroner.

Norwegian dundret tirsdag ned nye 11,08 prosent til 0,48 kroner. Hittil i år har den falt 98,74 prosent, klart verst av samtlige aksjer på Oslo Børs.

Dette skjer i dag - onsdag

Regnskapsrapporter 3. kv.:

Oslo Børs

- BWE (kl 7.30)

Euronext Growth

- Play Magnus (kl 7.00),

- ADS Crude Carriers

Oslo Axess

- Klaveness Combination Carriers

Presentasjoner:

- Play Magnus: kvartalspresentasjon 8.00

- Klaveness Combination Carriers: kvartalspresentasjon 9.00

- BWE: kvartalspresentasjon 14.00

Eksklusive utbytte:

- BWLPG (USD 0,15), YAR (NOK 18)

Makro:

- Japan: handelsbalanse oktober 1.50

- Storbritannia: KPI, PPI oktober 8.00

- EMU: KPI endelig oktober 11.00

- USA: boligbygging oktober 14.30

Makro annet:

- Olje: DOE ukentlig oljelagertall 16.30

Annet:

- Laks: SSB, ukentlig lakseeksport 8.00

- Kraft: Vannmagasinstatistikk 13.00

- Olje: Ukentlig oljelagertall fra DOE 16.30

SSB:

- Eksport av laks, uke 46 2020

- Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, 3. kvartal 2020

- Utdanningsregnskap, 2018

