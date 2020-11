Pareto Securities nedgraderer shippingselskap etter utbyttefest

ADS Crude Carriers har i høst solgt unna hele flåten på tre 2002-bygde VLCC-er for totalt 76,5 millioner dollar. Onsdag la selskapet frem tallene for tredje kvartal og en stor del av inntektene fra salget skal drysses over aksjonærene.

Totalt 55 milioner dollar skal utbetales til aksjonærene. Det inkluderer et utbytte på 4 millioner dollar for fjerde kvartal. I kroner tilsvarer det en halv milliard.

I kjølvannet av kvartalstallene nedgraderer Pareto Securities ADS Crude Carriers til hold i en analyse som heter «That was all folks», melder TDN Direkt.

Meglerhuset peker på at selskapet skal utbetale et utbytte på 21,4 kroner pr. aksje, etter oppgjøret for skipene, og nedjusterer kursmålet til 21 kroner, fra tidligere 24.

Pareto forventer at rundt fem millioner dollar vil være igjen på balansen, og at en full likvidering kunne dermed gitt en utbetaling på rett over 23 kroner, ifølge TDN Direkt.

«En IRR på rundt 15 prosent siden start er «decent», gitt en exit på 21 kroner, dog vil aksjen falle i dag», skriver meglerhuset før børsåpning.

Pareto har foreløpig rett om nedgangen i aksjen, som svekkes 5,73 prosent til 21,40 kroner i åpningshandelen.