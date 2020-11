Morgan Stanley går bull i Tesla for første gang siden 2017

BULL: Morgan Stanley går bull i Elon Musks Tesla for første gang siden 2017.

Morgan Stanley anbefaler kjøp av Tesla-aksjen for første gang siden 2017. Det amerikanske meglerhuset mener at Elon Musks selskap er på randen av et «dypt modellskifte» fra å kun selge biler til å generere inntekter med høy margin på programvare og tjenester, melder Bloomberg.

«Å verdsette Tesla kun med vekt på bilsalget alene ignorer mange av de andre virksomhetene som er bygd inn i selskapet», skriver Morgan Stanley-analytikeren Adam Jones i et notat. Analytikerens verdsettelse inkluderer blant annet Teslas nettverkstjenester, energilagring og forsikringsvirksomhet.

Jones oppgraderer elbilselskapet fra hold til kjøp og hever kursmålet til 540 dollar, som tilsvarer en oppside på 22 prosent.

Tesla fikk et oppsving torsdag og endte opp 8,2 prosent til 441,61 dollar. Aksjen har steget 541,74 prosent det siste året.