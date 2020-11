Platekompaniet-gründer kjøper aksjer for 21 millioner

Platekompaniet-gründer Egil Christen Dahl har siden han solgte seg ut av Platekompaniet i 2008 gjort det stort som investor i eiendom og på børsen.

Hans største aksjepost er i Kitron hvor han sitter på aksjer for 311 millioner kroner. Med en eierandel på 9,61 prosent er han også selskapet største aksjonær.

Gjennom sitt heleide selskap Vevlen Gård AS har han økt sin eksponering i Multiconsult med nesten 162.000 aksjer, noe som tilsvarer rundt 21 millioner kroner basert på de siste dagers aksjekurs. Dahl har nå i underkant av 814.000 aksjer i Multiconsult verdt 111 millioner kroner. Det gir en eierandel på 3,02 prosent.

Samtidig har han kvittet seg med 200.000 aksjer i Europris , verdt i underkant av ti millioner kroner. Etter denne transaksjonen har Dahl to millioner aksjer i selskapet, hvilket gir en eierandel på 1,2 prosent.

Dahl hadde et rekordår i 2019, og tjente over 200 millioner kroner på børsen. Investoren, som er bosatt på Frogner i Oslo, tok et utbytte på 15,5 millioner kroner for regnskapsåret 2019.

