Pilene peker nedover fra start på Oslo Børs

Av førhandelen til IG Trading faller Oslo Børs med 0,16 prosent. Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner ned 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,3, 0,1] prosent.

Olje

Fredag morgen er utviklingen i brent-oljen flat til 44,12 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 0,21 prosent til 41,81 dollar.

Til sammenligning kostet et fat brent-olje 44,14 dollar ved stengetid på Oslo Børs torsdag.

Spenningen øker i OPEC+ i forkant av det viktige møtet 30. november, der markedet forventer at OPEC og samarbeidspartnerne (i hovedsak Russland) blir enige om å utsette den planlagte nedtrappingen av produksjonskuttene.

Senior oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets skriver i en oppdatering torsdag at spenningen mellom De forente arabiske emirater og OPEC har steget de siste månedene.

«Emiratene anser fordelingen av produksjonskutt som urettferdig. Da den nye OPEC+-avtalen ble lansert i april, ble basisproduksjonen (nivået kuttene ble beregnet fra, red. anm) oppjustert for både Saudi-Arabia og Russland, mens den ikke ble endret for Emiratene», heter det.

Asia

I Japan faller Nikkei 0,47 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 0,06 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer derimot 0,24 prosent, og CSI 300 er opp 0,16 prosent. Hang Seng i Hongkong styrkes 0,29 prosent.

I Sør-Korea stiger Kospi 0,15 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,12 prosent, mens Straits Times i Singapore klatrer 0,83 prosent.

Wall Street

Alle de tre ledende indeksene steg på New York børsen torsdag etter signaler om nye stimulipakker.

Dow Jones steg 0,15 prosent til 29.483,2.

S&P 500 la på seg 0,39 prosent til 3.581,9.

Nasdaq Comp. styrket seg 0,87 prosent til 11.904,7.

I løpet av handelsdagen snudde stemningen i markedet, og pilene snudde oppover. Det skjedde etter at republikanernes leder, Mitch McConnell, har godtatt å gjenoppta forhandlingene med demokratene om en ny stimulipakke i USA.

Tesla nådde torsdag all-time high og på sitt høyeste ble aksjen omsatt for 507,75 dollar. Ved stengetid sto kursen i 499,27 dollar etter en oppgang på 2,6 prosent.

De seneste dagene har det vært full fyr i Tesla, etter at det ble kjent at aksjen blir en del av den brede S&P 500-indeksen.

Hovedindeksen

Oslo Børs endte i rødt torsdag. Hovedindeksen falt 1,0 prosent til 902,94 poeng. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis endte på 5,46 milliarder kroner.

Mest omsatte aksje var hydrogenselskapet Nel , som bykset 6,9 prosent til 22,37 kroner etter onsdagens melding om en intensjonsavtale med spanske Iberdrola om grønn hydrogenproduksjon i Spania.

Equinor falt 1,9 prosent til 136,65 kroner etter oljeprisfall store deler av dagen.

Torsdagens vinneraksje var Havyard Group , som spratt opp 33,7 prosent til 10,40 kroner etter meldingen om at konsernet skiller ut hydrogensystemet for skip til et eget selskap.

Aker Offshore Wind steg solide 19,4 prosent til 5,96 kroner. Analytiker Jonas Meyer i SpareBank 1 Markets mener Kjell Inge Røkke-selskapets verdi kan seksdoble seg.

Dette skjer i dag - fredag

Resultat pr. 3. kv.:

MPC Container Ships: Kl. 08.00, pres. mandag

Hafnia: Kl. 08.30, webcast/tlf kl. 14.30

American Shipping Company, Awilco LNG, Seadrill, Thin Film Electronics

Makro:

UK: Gfk konsumenttillit november, kl. 01.01

Japan: KPI oktober, kl. 01.30

Japan: PMI november, kl. 01.30

Kina: Referanserente november, kl. 02.30

UK: Detaljhandel oktober, kl. 08.00

Tyskland: PPI oktober, kl. 08.00

Sverige: Industriens kapasitetsutnyttelse 3. kv., kl. 09.30

Sverige: Boligbygging 3. kv., kl. 09.30

ØMU: Forbrukertillit november, kl. 16.00

Annet:

Klaveness Combination Carriers: Ekskl. utbytte

Lifecare: Ekstraordinær generalforsamling, Scandic Bergen City, kl. 12.00

Eqology: Ekstraordinær generalforsamling, selskapets lokaler, kl. 13.00

Arribatec Solutions: Ekstraordinær generalforsamling, hos Schødt, kl. 16.00

Baker Hughes: Riggtelling, kl. 19.00

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)