Ved stengetid torsdag endte samtlige av de tre store indeksene på Wall Street opp. De to siste ukene har det kommet en rekke positive vaksinenyheter og Dow Jones indeksen og S&P 500 handles nær all-time high. Teknologitunge Nasdaq har derimot «lagget» i samme periode.

Det er ventet at de kommende Covid-19 vaksinene til blant annet Pfizer og BioNtech, samt Moderna, først vil kunne rulles ut i stor skala i 1. halvår 2021.

«Med andre ord er det flere måneder til effektene av disse vil gi positive utsalg i økonomien. Inntil da vil markedet måtte støtte seg på stimulansepakkene fra verdens myndigheter, samt rekordlave renter», skriver Roger Berntsen i fredagens morgenkommentar.

En ny og sterkt nødvendig stimulansepakke fra den amerikanske sentralbanken lar fortsatt vente på seg, til tross for at styringsrenten ble sablet til null rett etter virusutbruddet i mars.

«Enighet om en ny stimulansepakke fra USA kan være en trigger for videre børsoppgang», påpeker Berntsen.

Rolig oljepris

Oljeprisen ligger flat på rundt 44 dollar fatet for brent-oljen fredag morgen, og den har holdt seg stabil det siste halve døgnet. Det til tross for økende bekymring for økonomien på kort sikt.

«Forventningene om bedre etterspørsel i 2. halvår 2021 og at OPEC+ vil forlenge gjeldende kuttavtale på 7,7 millioner fat når de møtes til interne forhandlinger i slutten av måned, er med på å balansere prisen på disse nivåene», skriver Nordnet-analytikeren i morgenkommentaren.

Spenningen øker i OPEC+ i forkant av det viktige møtet 30. november, der markedet forventer at OPEC og samarbeidspartnerne (i hovedsak Russland) blir enige om å utsette den planlagte nedtrappingen av produksjonskuttene.