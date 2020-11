Hedgefond, ikke hipstere, kan stå bak bitcoinrallyet

Det er en voksende frykt blant institusjonelle investorer om å gå glipp av bitcoinrallyet. Vi må tilbake i 2017 for å få med oss det forrige rallyet, da bitcoin skjøt opp til over 19.000 dollar.

I skrivende stund står bitcoin i 18.239 dollar – opp 73 prosent bare siden september.

Nikolaos Panigirtzoglou, analytiker i JPMorgan, sier til Financial News (FN) at det nå er «hastverk blant institusjonelle investorer til å investere, fordi det denne gangen ser annerledes ut».

– Den store forskjellen fra 2018 er at det nå er en større overbevisning om at bitcoin er et genuint alternativ; det vil aldri gå i null, sier han.

Panigirtzoglou sammenligner bitcoin med gull, og mener kryptovalutaen har fått bedre renommé etter PayPal, MicroStrategy og Square har akseptert bitcoin som betalingsmåte.

– Det som skjer i år er at det blir stilt spørsmålstegn ved gull sitt monopol som alternativ. Etterspørselen blant institusjonene er så sterk at selv om enkelte vurderer å bruke det som en momenthandel, ikke vil klare å stoppe stigningen, sier Panigirtzoglou.

Usikkerhet

21Shares, en tilbyder av omsettelige bitcoinprodukter på den sveitsiske børsen, har inntjening på 3 millioner dollar i bitcoin – hver dag. I november i fjor tok det en hel måned å omsette for samme beløp.

– Dette er utelukkende fra institusjonelle investorer. Vi fokuserer eksklusivt på deres ønske om å få bitcoin som en del av porteføljen, og har ikke rørt privatmarkedet, sier Laurent Kssis, adm. direktør i 21Shares, til FN.

Mange investorer uroer seg for om bitcoin plutselig kan bli stoppet av sentralbankene rundt om i verden, og dermed falle dramatisk. Panigirtzoglou tror ikke det vil skje.

– De kan stoppe bitcoin som betalingsmiddel, men de kan ikke hindre at bitcoin blir digitalt gull. På et eller annet tidspunkt må JPMorgan og andre investeringsbanker lage markeder for bitcoin på lik linje som gull, sier han.