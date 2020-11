Situasjonen er svært anspent i USA etter en svært trøblete presidentvalgkamp, nye kraftige coronatiltak og krangling om enighet rundt stimulipakker for å få økonomien opp å gå igjen. Sjefen for USAs største bank har fått nok av ubesluttsomheten fra toppolitikerne.

«Jeg vet at vi har en stor debatt rundt støttepakker. Er det 2,2 billioner dollar eller 1,5 billioner nå? Du tuller med meg. Dette er barnslig oppførsel fra politikerne våre», sier Jamie Dimon, adm. direktør i JP Morgan Chase, til konferansier Andrew Ross Sorkin under The New York Times´ Dealbook-konferanse, ifølge NBC News.

Utbruddet er en klar henvisning til kranglingen mellom demokratene og republikanerne om størrelsen på en eventuell hjelpepakke. Flere sentrale deler i den første tiltakspakken som ble vedtatt i vår, CARES Act, utløp i juli og det er fortsatt ikke på plass en ny finansiell plan.

Oppfordrer til enighet

Dimon kom med en oppfordring under konferansen om at de to partene må bli enige om en pakke som kan fungere som en bro-løsning frem til midten av 2021. Da er håpet hans at et vaksineprogram vil være i full gang.

«Det er en stor del av landet vårt som virkelig sliter. Det er det vi bør fokusere på og det har null å gjøre med demokrater og republikanere», sier banksjefen.

Dimon legger til at hvis det ikke kommer noen stimuli relativt fort, så vil det øke sannsynligheten for at det går virkelig galt rent økonomisk. Han takker også Gud for at det nå har kommet to positive vaksinenyheter.