Tesla har hatt en enorm uke på børs og steg 18,9 prosent denne uken. Torsdag nådde aksjen all-time high , og på sitt høyeste ble aksjen omsatt for 507,75 dollar. Ved stengetid sto kursen i 499,27 dollar, og fredag falt den ned på 490,60 dollar.

Så langt i år har aksjen steget svimlende 485,2 prosent. Det var tema under Finansavisens nyhetssending på fredag.

– Tesla er for spesielt interesserte. Kursen har gått voldsomt og er opp 500 prosent i år. Selskaper av den størrelsen skal ikke gå 500 prosent på et år, det er i overkant. Det er jo egentlig et eventyr, fordi de produserer ikke så mange biler i året, sier Trygve Hegnar.

Hegnar påpeker at selskapet traff med sin første modell og at de er helt ledende på elbiler i Norge.

– Vi nordmenn har vært helt gærne siden staten ønsker at vi skal kjøpe elbiler. Vi er Tesla-fascinert, Tesla er Gud, sier Hegnar.

Ikke bare gode ord

Selv om nordmenn har gått av hengslene for å kjøpe Teslas Model S, X og 3, så mener Hegnar at inntjeningen i selskapet ikke står i stil med den høye aksjekursen.

– Inntjeningen i Tesla forsvarer på ingen måte kursen. Normalt ville man bare sagt selg, selg, selg og bli ferdig med det. Noen har prøvd å shorte aksjen, men det er det ingen som tør lenger, sier han.

Oppgangen har ikke gått upåaktet hen hos de store meglerhusene, og denne uken endret Morgan Stanley anbefalingen fra hold til kjøp. Meglerhuset satte samtidig et kursmål på 540 dollar.

– De tør jo ikke annet. Når noen av kundene blir sure og lurer på om de ikke kan regne eller om de ikke skjønner Tesla, så snur meglerhusene til slutt og sier «okei, vi tror også på at aksjen vil gå», sier Hegnar.

– Man kan ikke regne hjem Tesla. Man må tro at Elon Musk er Gud og at han skal finne på noen nye morsomme ting, legger han til.