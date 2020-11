Musk er ett Tesla-rally unna å bli rikere enn Gates

MAKTKAMP: Elon Musk og Bill Gates er to meget velstående menn. Nå kan mannen til venstre ta igjen Microsoft-gründeren innen kort tid.

Elon Musks Tesla opplevde et kjemperally på Wall Street denne uken etter det både ble klart at bil- og teknologiselskapet blir inkludert i S&P 500-indeksen , i tillegg til at Morgan Stanley rykket ut med overvekts-rating på selskapet.

Det er første gang siden 2017 at meglerhuset er bull på Tesla.

Onsdag alene steg Musks formue med ytterligere 10,2 milliarder dollar, eller 92 milliarder kroner, etter Tesla-aksjen rykket opp 10 prosent. Tirsdag økte formuen med 7,6 milliarder dollar da det ble kjent at Tesla inkluderes i S&P 500.

Ikke bare bil

Adam Jonas, analytiker i Morgan Stanley, mener Tesla vil gå fra å være hovedsakelig et bilselskap til å ha flere inntektsstrømmer fra produkter som software og service.

Onsdagens bevegelser i aksjen sendte Musks formue opp til 120 milliarder. Det tilsvarer nesten svimlende 1,1 billion norske kroner, og er «bare» 8 milliarder dollar mindre enn Bill Gates' formue, ifølge Bloombergs milliardærindeks.

Hittil i år har Musks formue økt med 92,4 milliarder dollar – mer enn noen i hele Bloomberg-indeksen.

Munnhuggeri

Musk og Gates har vært i tottene på hverandre flere ganger i år. Gates uttalte seg om elektriske lastebiler og mente det mest sannsynlig aldri vil bli lønnsomt, hvorpå Elon Musk tvitret: «Han har ikke peiling».

Musk har også stilt spørsmål ved hvor alvorlig coronaviruset egentlig er, mens Gates befinner seg på den andre enden av skalaen og tar pandemien på største alvor.

– Jeg håper ikke han blander seg for mye inn i områder han ikke er involvert i, sa Gates den gang.

Nå kan det hende Musk har førstehåndskjennskap til coronaviruset, etter han i forrige uke tvitret at han muligens er smittet.