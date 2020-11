STORBANK: JP Morgan har negative utsikter for den amerikanske økonomien fremover.

STORBANK: JP Morgan har negative utsikter for den amerikanske økonomien fremover. Foto: Mike Segar

På fredag ble JP Morgan den første store amerikanske banken som advarte om at BNP-veksten kommer til å krympe kraftig fra start i 2021, ifølge CNN.

En oppblomstring i pandemien, at presidentsituasjonen er svært anspent og usikkerhet rundt utrullingen av et vaksineprogram er hovedfaktorene JP Morgan legger til grunn for spådommen.

«Denne vinteren vil være dyster og vi tror økonomien vil svekkes i første kvartal», skriver flere JP Morgan-økonomer i et klientnotat.

Den amerikanske økonomien vokste i sommer, men har mistet moment. Tredje kvartal ga rekordvekst, men JP Morgan forventer nå at BNP-veksten vil avta til 2,8 prosent i fjerde kvartal. I de tre første månedene av 2021 anslår storbanken at veksten vil være på 1 prosent.

Fullstendig uenighet

Det er full uenighet blant republikanerne og demokratene om en ny støttepakke for økonomien, og på torsdag besluttet USAs finansminister Steve Mnuchin å stoppe Federal Reserves låneprogram. Det uventede grepet fikk mange finanstopper til å steile.

«Kongressen har sviktet landet» sa David Kotok, investeringssjef for Cumberland Advisors. Ian Shepherdson, sjeføkonom ved Pantheon Macroeconomics, stemte i og mener at kongressen er skyld i en «forferdelig ansvarsfraskrivelse».

Grepet fra finansministeren er en sterk faktor til JP Morgans negative utsikter. Jamie Dimon, sjefen for banken, har også vist sin misnøye for uenighetene og uttalte fredag at «det er barnslig oppførsel fra politikerne våre».