Pilene peker oppover fra start på Oslo Børs

Av førhandelen til IG Trading stiger Oslo Børs med 0,47 prosent. Analytiker Roger Berntsen i Nordnet tror hovedindeksen åpner opp 0,5 prosent, eller innenfor intervallet [0,3, 0,7] prosent.

Olje

Mandag morgen er brent-oljen opp 0,31 prosent til 45,22 dollar fatet, mens WTI-oljen er opp 0,34 prosent til 42,54 dollar.

Til sammenligning kostet et fat brent-olje 44,46 dollar ved stengetid på Oslo Børs fredag.

Misnøyen i De forente arabiske emirater med den gjeldende produksjonskuttavtalen har skapt litt spenning før det viktige møtet i OPEC+ 30. november, og landet skal ha luftet tanken om å gå ut av OPEC.

Ifølge avtalen skulle kuttene trappes ned med nesten to millioner fat per dag fra nyttår, men den nye coronabølgen gjør etterspørselssituasjonen utfordrende, og oljemarkedet har nesten tatt det for gitt at OPEC+ ville videreføre kuttene på dagens nivåer.

Asia

Shanghai Composite i Kina klatrer 1,26 prosent, og CSI 300 er opp 1,41 prosent. Hang Seng i Hongkong svekkes marginale 0,08 prosent.

I Sør-Korea stiger Kospi 1,92 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia legger på seg 0,34 prosent, mens Straits Times i Singapore klatrer 0,97 prosent.

Markedene i Japan er stengt.

Wall Street

Det ble en svak ukeavslutning på Wall Street og alle de tre toneangivende indeksene stengte i minus.

Dow Jones stengte ned 0,74 prosent til 29.265,35.

Den brede S&P-500 falt 0,68 prosent til 3.3557,65.

Teknologitunge Nasdaq slanket seg 0,42 prosent til 11.854,97.

– Markedet kan se at det er lys ved enden av tunnelen, sier Aaron Clark, porteføljeforvalter i GW&K Investment Management.

– På den andre siden av dette er det store økninger i smittetilfeller og nedstengning som er nødvendige for å holde alt i sjakk. Det er dette markedet kjemper mot, legger Clark til.

Torsdag kveld ble det også klart at USAs finansminister Steven Mnuchin ikke ville godkjenne en forlengelse av flere kriselånsprogram som sentralbanken tilbød da coronapandemien herjet som verst. Disse programmene løper ut ved årsskiftet.

– Mnuchins grep vil stramme inn økonomiske forhold og fjerne et sikkerhetsnett for markeder i feil øyeblikk, skrev Krishna Guha, nestleder og leder for global politikk og sentralbankstrategi i investeringsbanken Evercore, i et notat torsdag.

Hovedindeksen

Oslo Børs avsluttet uken opp 0,61 prosent prosent til 908,44 poeng. Det ble handlet aksjer for drøyt 4,6 milliarder kroner.

Utviklingen var i tråd med Europa-børsene som også gikk opp.

Aker Offshore Wind endte opp 17,11 prosent til 6,98 kroner, hvilket er soleklar all-time high ved stengetid. På det laveste i høst har Aker Offshore Wind vært nede i 1,99 kroner.

Mowi stengte ned 1,90 prosent til 172,90 kroner. DNB Markets trakk frem konkurrentene Lerøy Seafood, Austevoll Seafood og Atlantic Sapphire som favoritter i sjømatsektoren nylig.

Equinor gikk opp 0,37 prosent til 137,15 kroner, mens Aker BP la på seg 0,68 prosent til 191,85 kroner.

Dette skjer i dag - mandag

Resultat pr. 3. kv.:

Oslo Børs:

- Panoro Energy: Kl. 07.30, pres. 09.00.

Presentasjoner:

- MPCC: kvartalspresentasjon 15.00

Eksklusive utbytte:

- ADSC-ME (USD 0,17)

Annet selskaper og børs:

- Børs: Tokyobørsen stengt

Makro:

- Norge: byggeareal oktober 8.00

- Frankrike: PMI foreløpig november 9.15

- SCB: investeringsfonder 3 kv 9.30

- Tyskland: PMI foreløpig november 9.30

- EMU: PMI foreløpig november 10.00

- SCB: salgsindikatoren oktober 10.00

- Storbritannia: PMI foreløpig november 10.30

- USA: Markit PMI foreløpig november 15.45

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)