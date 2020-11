Danske Bank Markets tar opp dekning på Magnora-aksjen med kjøp og kursmål 30 kroner, ifølge en analyse mandag, melder TDN Direkt.

Meglerhuset mener Magnora er rigget til å vokse videre, ettersom de tar del i en fornybar-supersykel.

«Med en sterk driftsmodell som vi mener er høyst attraktiv, sterke lønnsomhetsmultipler, null gjeld og kontantstrøm til stede, mener vi deres ambisiøse vekstmål vil bli realisert», skriver Danske Bank.

Aksjen har hatt sterk medvind så langt i år og er opp 234,29 prosent til 23,40 kroner. Selskapet la tirsdag frem tallene for tredje kvartal, som viser at det er foran skjema, spesielt i Sverige. Magnora kunne vise til et resultat før skatt i tredje kvartal på 9,4 millioner kroner, mot 6,2 millioner i samme periode i fjor.