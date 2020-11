Kryptoeksperter: – Ny all-time high er ikke bare mulig, men forventet

Bitcoin er tilbake igjen. Kryptovalutaen passerte i forrige uke 18.000 dollar for første gang siden forrige rekord i 2017.

Den gang endte rekorden like under 20.000 dollar for én bitcoin, før kursen stupte til nedre del av 3.000 dollar i løpet av 2018. Hittil i år har det digitale edelmetallet klatret over 150 prosent.

Ifølge Coinmarketcap.com er all-time high på 20.089 fra 17. desember 2017. I dag har den vært oppe i 19.128,80 dollar, opp 2,9 prosent.

Hva er annerledes nå i forhold til 2017? Blir det ny all-time high – og hvor stopper det?

Hva er annerledes?

Mange eksperter mener at markedet har modnet de siste tre årene.

– Hovedforskjellen mellom da og nå er at markedet den gang var drevet av spekulasjon. Nå drives det av bedrifter og milliardærer, sier Mati Greenspan, forvalter og grunnlegger av Quantum Economics, til CNBC.

Forvaltere i milliardærhedgefond som Paul Tudor Jones og Stanley Druckenmiller er eksempler på anerkjente investorer som nå laster opp i kryptovaluta.

– Det er ingenting forunderlig med deres involvering. De kjøpte under radaren, men så fort valutaen kom inn i deres portefølje lot de verden få vite det. Det samme skjedde under gullrushet på 70-tallet, sier Antoni Trenchev, adm. direktør i kryptobanken Nexo.

Spesielt nå under coronapandemien er bitcoin blitt ansett for en trygg havn – på lik linje med gull – som investorene søker når det markedene er volatile og fremtidene usikre.

Bitcoin gjennomgikk også en «halving» tidligere i år – den tredje i bitcoins elleve år lange historie – hvilket halverte kompensasjonen «gruverarbeiderne» som henter ut bitcoins fikk. Enkelte mener dette også kan ha hatt effekt på rallyet vi nå ser.

– En ny all-time high er ikke bare mulig, men forventet. Det kan skje når som helst nå, sier Greenspan.

Varseltegn

Kryptovalutaen har et uheldig renommé for ekstrem volatilitet. I 2018 falt kryptovalutaen hele 80 prosent fra toppen nær 20.000 dollar. Tilbake i oktober var én bitcoin verdt rundt 10.500 dollar. Forrige uke alene steg verdien med over 2.000 dollar.

Soravis Srinawakoon, adm. direktør i kryptofirmaet Band Protocl, mener vi må vente og se om bitcoin kan nå nye høyder i år.

Det er imidlertid bred enighet om mulighetene som ligger i kryptovalutaen. Trenchev spådde tidligere i år bitcoin opp til 50.000 dollar, og han mener at det nå er ytterligere bevis for en slik oppadgående trend.