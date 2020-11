Handelsbanken: – God stemning i markedene

POSITIVE NYHETER: Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov (til venstre) beskriver stemningen i markedene som god. Foto: Are Haram

Det har vært en positiv start på børsuken i USA. Mandag gikk Dow Jones opp 1,1 prosent, S&P 500 klatret 0,6 prosent mens Nasdaq gikk opp 0,2 prosent.

«God stemning i markedene: Trump har gitt grønt lys for overgangsprosessen for Biden, det er kommet nye positive vaksineresultater, og meldinger om at Biden vil velge Janet Yellen til finansminister. Yellen er uttalt positiv til nye finanspolitiske stimulanser, og forventes også å jobbe godt sammen med sentralbanksjef Powell», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Nye nøkkeltall

Av tirsdagens nøkkeltall mener analytiker Marius Gonsholt Hov at det er verdt å følge med på konsumenttilliten i USA, slik den måles av Conference Board. De tilsvarende tallene fra University of Michigan er allerede publisert, og viste at stemningen hadde falt i november.

Isolert sett er det da grunn til å tro at stemningen, slik den måles av Conference Board, også har gått noe tilbake. Ifølge Gonsholt Hov viser konsensus at det er ventet en nedgang til 97,9, etter 100,9 i oktober.

«Når det er sagt har de siste stemningsmålingene fra Bloomberg vist en bedre utvikling, som nok også må ses i lys av de mye omtalte vaksineresultatene. Vi ser da ikke bort ifra at målingen fra Conference Board kan ha utviklet seg noe bedre enn antatt av konsensus», avslutter analytikeren.