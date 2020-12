– Det vi kan slå fast er at det finnes veldig masse midler i husholdningene nå. Det har samlet seg opp et voldsomt likviditetsoverskudd, og hvis mulighetsrommene åpner seg, så er det potensiale for et voldsomt trykk, sier sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland.

Doblet sparingen

Første halvår i år har nordmenn spart 150 milliarder kroner mot 135 milliarder i hele fjor. Hovedorganisasjonen Virke har allerede anslått at husholdningene vil spare mer enn dobbelt så mye, enn det de gjorde i 2019.

Kjersti Haugland i DNB Markets tror restriksjoner i Norge forsvinner innen neste sommer, og at det derfor fort kan bli en forbruksfest.

– Nå vet vi at vi har vaksiner som er effektive. Det er usikkerhet rundt hvor lang tid vaksineringen vil ta, men vi tror at når sommeren kommer så kan vi begynne å leve som normalt igjen.

Haugland vil imidlertid ikke utelukke at det vil være restriksjoner i andre land.

– Jeg tror først og fremst restriksjonene blir borte i Norge, men vi vet jo ikke hvordan det blir andre steder.

Ifølge kortbruk-tall fra DNB så var forbruket innen reiseliv ned 80 prosent, før de siste restriksjonene kom i november.

Konkursbølge

Store organisasjoner som NHO og Virke har gjennom krisen stadig bedt om bedre ordninger for at bedriftene skal holdes i live. Foreløpig er det ingen store utslag på konkursstatistikken, men det ventes en bølge av konkurser når støtteordninger forsvinner.

– Konkursbølgen har ikke materialisert seg, men kan være forsinket fordi man blant annet har fått unntak eller utsatt innbetaling av skatter og avgifter. Det er all grunn til å tro at det blir et økende antall konkurser, samtidig er det ganske oppsiktsvekkende at vi ikke har sett noen tendenser til det ennå, sier Haugland.

Sjeføkonomen tror stadig mer positive vaksinenyheter kan føre til at myndighetene også gjør et krafttak, med tanke på støtteordninger, i innspurten.

– Kanskje vil myndighetene i Norge, og andre land, komme til den konklusjonen at nå ser vi tross alt enden på dette. Det kan bety at det tilføres tilstrekkelige midler ut i økonomien for å holde bedriftene flytende, i en periode som vi vet mer eller mindre kommer til å bli ganske begrenset, sier Haugland.

– Holder tiltakene som er innført til nå?

– Det skal godt gjøres at myndighetene skal forhindre en oppgang i konkurser, nesten uansett. Men jo mer de gjør, jo færre konkurser vil det bli. Også er det jo et spørsmål om hvor mye av skattebetalernes penger som skal brukes, sier sjeføkonomen.

Tidligere renteoppgang

DNB Markets har ikke endret sin prognose for styringsrenten, men sier det er større sannsynlighet for tidligere renteoppgang nå.

– Vi er styrket i troen på at det kan komme renteoppgang i mars 2022, tidligere enn det Norges Bank selv tror. Det handler om vaksinenyhetene og at boligprisveksten har vært veldig høy i det siste, og øker gjelden i husholdningene.

– Hvorfor tror du ikke da på enda tidligere renteøkning?

– Jeg utelukker ikke at renten kan bli satt opp allerede neste år, men samtidig kan man argumentere for at selv om en vaksine er på plass og man kvitte seg med restriksjoner, så kan det være grunner til å holde renten rekordlav for å smøre oppturen så godt som mulig.

– Men sannsynligheten har økt for en renteøkning om ett års tid, sier Haugland.