Onsdagens aksjetips

Analyseavdelingene i Nordea og SEB er ute med nye analyser på Elkem. Tidligere var begge meglerhusene enige om at Elkem var en aksje man skulle kjøpe. Nå ha begge meglerhusene rykket ut med en nedgradering av aksjen til en Hold-anbefaling.

Da har aksjen skutt kraftig i været på kort tid - fra et nivå under 20 kroner i slutten av oktober til et nivå tett på 30 kroner nå. Da blir det for dyrt å kjøpe flere aksjer nå, mener de to meglerhusene.

Bommet i Entra

Ett meglerhus har foretatt en oppgradering, og det er Pareto. Meglerhuset hadde tidligere en salgsanbefaling på Entra. Analysen ble publisert i oktober med kursmål på 100 kroner aksjen.

Den anbefalingen fungerte forsåvidt godt en stund ettersom Entra-aksjen falt fra 135 kroner da analysen ble publisert ned mot 120 kroner. Tirsdagens bud på Entra laget imidlertid hakkemat av analysen, og Pareto har nå oppgradert til Hold på Entra.

DNB har gjentatt sin kjøpsanbefaling på Entra, men hevet kursmålet fra 155 til 175 kroner.

I tillegg har Pareto rykket ut med en ny analyse på containerselskapet MPC der de anbefaler kjøp av aksjen med kursmål på 6 kroner.