Kameo har formidlet lån for over én milliard

Kameo har i disse dager nådd en milepæl – siden oppstart i 2016 har låneplattformen hjulpet eiendomsutviklere og småselskaper med finansiering for én milliard kroner fra skandinaviske småsparere.

– Det er hyggelig å nå milepæler, og det har vært en målsetning for året å oppnå én milliard. Jeg er veldig fornøyd med utviklingen vi har hatt, sier daglig leder Linn Hoel Ringvoll i Kameo Norge.

Ved utgangen av 2019 hadde Kameo totalt lånt ut 600 millioner kroner, så veksten så langt i år har vært 67 prosent.

Spesialisert i fast eiendom

Kameo kobler investorer og selskaper i vekst, hovedsakelig i eiendomsbransjen. Gjennom Kameos plattform kan selskaper låne penger direkte fra småsparere. Småsparere kan på sin side investere i mange lån og skape diversifiserte porteføljer av høyrentelån, og mottar månedsvise rentebetalinger på sine investeringer.

– Det blir stadig vanskeligere for mindre eiendomsutviklere å få bankfinansiering og de er ofte for små for obligasjonsmarkedet. Og for investorene så er det fortsatt veldig dårlig rente å få i bankene. Vi har hatt en veldig god vekst fra mai og utover høsten, sier Hoel Ringvoll.

Lave kredittap

Kameo har siden oppstarten i 2016 hatt tap på 2,4 millioner kroner.

– Er det litt flaks med så lave tap eller er det utelukkende godt kreditthåndverk?

– Det var nok litt flaks i starten, men 90 prosent av vår portefølje er fast eiendom og vi har bygget opp solid kompetanse på byggeprosjekter. Med denne særkompetansen kan vi håndtere de risikoelementene som slike prosjekter typisk innebærer. Vi har også opparbeidet oss masse erfaring på hva vi skal se etter, og da får man luket ut risiko man ikke er interessert i å ta, sier Hoel Ringvoll.

Lønnsomme i 2022

Lønnsomhet i denne bransjen er drevet av volumer, men det er fortsatt en vei igjen før Kameo-konsernet oppnår lønnsomhet. De tre første kvartalene i år hadde låneplattformen en omsetning på omlag 11 millioner kroner og et resultat før skatt på minus 15 millioner.

– Når forventer dere å oppnå lønnsomhet?

– Med dagens modell regner vi med å oppnå lønnsomhet i 2022, sier Hoel Ringvoll.