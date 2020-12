Vil utrede nye regler for folkefinansiering

I oktober godkjente EU-parlamentet nye regler som skal sikre at folkefinansieringsplattformer lettere skal kunne tilby tjenester i hele EUs indre marked. Reglene vil også styrke investorbeskyttelsen.

Her hjemme har investorer og bransjen selv i lang tid vært provosert over et særnorsk regelverk som består av en maksgrense for investeringer i lånebasert folkefinansiering på én million kroner.

Nå blir det endringer.

– Regjeringen vil legge til rette for folkefinansiering både gjennom forenklinger for næringen og økt trygghet for forbrukere. Vi har gitt Verdipapirlovutvalget i oppdrag å utrede hvordan kommende EØS-regler om folkefinansiering skal gjennomføres i norsk rett, sier statssekretær Geir Olsen (V) i en pressemelding.

Med de nye EU-reglene vil også investeringsgrensen bortfalle.

«Gamechanger»

Finansavisen har tidligere i høst omtalt de nye EU-reglene og snakket med bransjeaktører som mener de nye reglene vil bli en gamechanger for folkefinansiering i Norge.

«De nye reglene er lysår foran den norske reguleringen, både når det gjelder forbrukervern og vekstmuligheter», sa daglig leder og gründer, Geir Atle Bore, i FundingPartner til Finansavisen tidligere i høst.

Utvalget skal avgi sin utredning innen 1. september 2021.

– Dette er kjempepositive nyheter fra regjeringen og vi spratt champagnen når nyheten kom. At regjeringen nå viser at de ønsker å implementere regelverket fortløpende, og ha et utkast på plass neste høst er mange skritt i riktig retning, sier Bore til Finansavisen.

Bør vurdere skatteregler

Juridisk direktør for Kameos virksomhet i Norge, Sverige og Danmark, Linn Hoel Ringvoll, er også glad for å se at regjeringen plukker opp denne ballen raskt.

BØR OGSÅ VURDERE SKATTEREGLER: Juridisk direktør og daglig leder i Kameo Norge, Linn Hoel Ringvoll, mener politikerne også bør vurdere skattereglene for investering i folkefinansiering. Foto: Thomas Tolstrup

– Nå er høringsfristen satt til 1. september neste år, og det er bare to måneder før regelverket faktisk trer i kraft i Sverige og Danmark. Vi håper naturligvis at det som da presenteres vil være enkelt og raskt å innføre så fort utredningen er klar, sier Hoel Ringvoll.

Hun håper politikerne i denne prosessen også tar seg bryet med å se på effekter av dagens skatteregler for avkastning på folkefinansiering.

– Det er god avkastning å hente gjennom folkefinansiering, men risikoen kan også være høy. Ønsker man å legge til rette for folkefinansiering bør derfor fradrag for tap og skattefrihet ved reinvestering som under aksjesparekonto være en selvfølge, sier Hoel Ringvoll.